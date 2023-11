Idaho, EE.UU. Viviendo Juntos Antes y Después del Caos nació de una respuesta del Ser para mi. Luego de cuestionarlo tantas veces con la misma pregunta: ¿Dios por qué a mí? -Porque no haces nada para cambiarlo-.

Viviendo Juntos es un libro que trata de acabar con los estándares tan altos que creamos en nuestra cabeza desde pequeña. Esperar que en las relaciones amorosas las cosas buenas se den por sí mismas y perduren como por arte de magia es una ilusión.

En mi mente vivía la idea de que por el simple hecho de ser mujer, cuidarme físicamente, estar constantemente detrás de mi realización personal, y entregada a mi familia merezco que me hagan feliz. Pobrecita, eso pensaba yo, y luego me veía con una depresión en lo más profundo de mi interior que no deseaba admitir, sorprendida de de cada situación desafiante en mi matrimonio, que a lo único que apostaba era a terminar con el. No tengo porque aguantar esto, cualquier cosa por mínimo que sea, adios. Y así vivía terminando y reconciliándome con mi esposo una y otra vez.

Se lo que estás pensando; ilusa, nada de eso importa al final, los problemas de pareja siempre estarán y mientras mejor eres peor te tratan a veces, quizás es cierto pero no del todo, quizás eso solo existe en nuestra mente, quizás el tema sea aún más profundo que una simple respuesta, o quizás todo depende de cómo tomamos las actitudes de los demás.

Y si, a lo largo de una relación amorosa enfrentaras diferentes desafíos y la misma estas tan llenas de matices que la verdad lo que funciona para ti no necesariamente funcionará para otro. Eso significa que si a tu mejor amiga, hermana o cualquier persona de referencia para ti, algo le funciona con su esposo a ti también te funcionará.

Vivir Juntos Antes y Después del Caos no es la varita mágica del hada madrina, es algo mucho más realista, es un libro audaz y revelador sobre mi propia experiencia en materia de matrimonio. Con agudeza mi deseo es destruir mitos, estándares sin ninguna disciplina o trabajo previo y revelar métodos constructivos y alcanzables para tener una relación de pareja saludable.

Este libro está pensado desde mi propia alma, desde mis convicciones más profundas, sin el famoso cliche los hombres son todos iguales, en este libro viviendo juntos antes y después del caos pongo todo de mi.

Revelo mis más profundos miedos y flaquezas y la forma en que actuó incansablemente para llegar a donde estoy hoy: un matrimonio con más momentos felices que amargos.

Desde las fantasías románticas de Disney y las telenovelas hasta la dura realidad de la convivencia de a dos (o más si tienes hijos), desvelo paso a paso una serie de definiciones y consejos basados en mi propia experiencia de pareja, tocando temas como el enamoramiento, la comunicación, los mitos, la paciencia, la diferencia entre hombres y mujeres, las “negociaciones” y los acuerdos, los ciclos y el autoconomiento. Este es un libro imperdible para quienes desean crecer en el amor saludable entre pareja, comprendiendo la manera en que se desarrolla una relación, sin comprometer su propia individualidad, pero a la vez convirtiéndose en uno con el otro.

El amor es amabilidad, el amor es comprensión , el amor es comunicación, el amor es paciencia, el amor es paciencia, el amor es paciencia, el amor es amor.

Autora: Yancari Fleming