Viva para contarlo, mujer que recibió más de 15 puñaladas por expareja sentimental

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Carol Josefina Barceló, una madre soltera de 35 años, fue atacada por su expareja sentimental la madrugada del domingo con más de 15 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo, en el sector Simón Bolívar, del Distrito Nacional.

Su verdugo fue identificado como José Muñoz Heredia, de 59 años de edad, quien penetró a la casa materna de Barceló con un arma blanca y la atacó brutalmente hasta dejarla tirada en el piso por muerta, cuenta Jhon Barceló, hermano de la víctima.

Narró que él se dio cuenta de esta relación tormentosa que tenía su hermana a mediados de la pandemia, pero que desconoce si tenían más tiempo, y que Muñoz Heredia tenía una orden de alejamiento interpuesta por ella.

“Cuando a mí me llamaron para que fuera a ver qué pasaba con mi familia, no me dijeron que mi hermana estaba casi muerta, cuando entré a la casa ella estaba tirada y él con el puñal en las manos, me abalancé contra él y traté de retenerlo con el mueble, hasta que la Policía llegara, pero emprendió la huida”, relató el hermano de la agredida.

La víctima se debate entre la vida y la muerte y está ingresada en el hospital Moscoso Puello, mientras que el agresor se encuentra detenido en el Palacio de Justicia, para conocerle medida coercitiva.

“Dentro de su cuadro de salud se encuentra estable, ahora le están colocando un drenaje porque cogió líquido en los pulmones, por lo menos ya está hablando despacio y consciente, gracias a Dios”.

Asimismo, indica que no tiene muchos detalles de la relación que su hermana llevaba con Heredia, porque nunca crearon vínculos, pero cuenta que al menos dos veces se saludaron y que este vive a dos cuadras de la joven.

Continúa con la historia, diciendo que los vecinos lo ayudaron a romper la puerta, pero Heredia estaba todavía con el puñal y trató de defenderse, pero logró escapar, no por mucho tiempo, pues fue arrestado poco después por la Policía.

“Yo si hubiese sabido que ellos tenían problemas, como hombre lo hubiese enfrentado y podía mediar para que no terminara así, ese tipo se comió a mi hermana”, manifestó.

