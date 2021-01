Viuda de Chadwick Boseman recibe premio tributo al actor y conmueve con su discurso

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – Simone Ledward, viuda de Chadwick Boseman, recibió este martes conmovida un tributo de los premios Gotham en honor al actor, quien falleció a raíz de un cáncer de colon el pasado mes de agosto.

“Es un honor recibir este premio en nombre de mi esposo”, manifestó y, además destacó que se trataba no solamente de un reconocimiento a su profundo trabajo, sino también a “su impacto en esta industria y en este mundo”.

El discurso de Simone fue uno de los momentos más emotivos de la trigésima edición anual de los “IFP Gothan Awards”.

“La buscó activamente, en sí mismo, en quienes lo rodean. La verdad puede ser algo muy fácil de evitar para uno mismo. Pero si uno no vive en la verdad, entonces es imposible vivir la vida”, agregó sobre cómo su compañero eligió transitar sus días.

La viuda de Boseman continuó detallando: “Él aprovechó el poder de dejar ir y dejar que el amor de Dios brille. Se dio cuenta de que cuando uno es capaz de reconocer que cuando su fuerza no proviene de uno mismo, rara vez se equivoca. Eso es lo que estaba haciendo cuando estaba actuando, modelando para nosotros un camino hacia la verdadera realización”.

Simone culminó, entre llanto: “No dejemos que su convicción sea en vano. Que nuestros espíritus sean un terreno fértil para que caiga la sabiduría de Dios. Así que gracias. Alabado sea Dios. Chad, gracias. Te amo. Estoy muy orgullosa de vos. Seguí brindándonos tu luz. Gracias”.

La empresa de entretenimiento audiovisual, Netflix confirmó que en noviembre, realizaría una campaña para que Chad fuera nominado a los premios Oscar 2021, por el papel que desarrolló en “5 Sangres de Spike Lee”. En caso de ser ingresado en la categoría a mejor actor de los premios del séptimo arte, se convertirá en el primer nominado póstumo desde Massimo Troisi por El Cartero, en 1995.

Chadwick Boseman’s wife, Taylor Simone Leward, accepts his Actor’s Tribute award for #MaRaineyFilm at the #GothamAwards: “Chad, thank you. I love you. I am so proud of you. Keep shining your light on us" ♥️ pic.twitter.com/kbcopHcEJz

— Dionne Grant (@DionneGrant) January 12, 2021