Vitor Benite: «Estamos contentos pero hay que mirar mucho más allá»

EL NUEVO DIARIO,YAKARTA.- El brasileño Vitor Benite, escolta del Zunder Palencia, no quiso celebrar de manera desmedida la inesperada victoria ante Canadá, una de las favoritas al título, que deja abierto el camino a cuartos de final para todas las selecciones integrantes del Grupo L, en el que también están Letonia y España.

La gran victoria brasileña aclara las cuentas para pasar a cuartos: los combinados que ganen este domingo, en los duelos Letonia-Brasil y España-Canadá, pasan a la fase eliminatoria.

«Estamos contentos pero hay que mirar mucho más allá de lo que ha pasado hoy ante Canadá. Sabemos que dentro de dos días nos toca un equipo que juega muy duro y que no deja de creer. Y si no ganamos no vamos a lograr lo que queremos entonces hay que seguir», declaró a EFE en zona mixta tras el choque.

«Hay que competir contra estos equipos, hay que ganar estos partidos y hoy lo hemos hecho. Nos da confianza, nos deja más preparados a nivel mental. Pero solo podemos vivir en el próximo partido, que es Letonia. La cabeza está ahí», añadió.

Además, deseó a España suerte en el decisivo choque ante Canadá y que pasaran tanto Brasil como España.

«España tiene le mejor baloncesto del mundo, tienen condiciones y capacidad de ganar a cualquiera. Ojalá pasen ellos y nosotros también», sentenció.