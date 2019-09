Vitelio Mejía: “El torneo inicia con el Draft de Novatos”

Comparte esta noticia

Alejandro Peña, un peso pesado del mercadeo regresaría a Lidom

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Restando 32 días para iniciar el pasatiempo nacional, el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), Vitelio Mejía, declaró que todo está casi listo para que los fanáticos disfruten el torneo otoño-invernal.

Aun cuando la publicidad del torneo es casi nula, Vitelio deja claro que es con el Draft de Novatos “que el torneo inicia”.

Indicó que los equipos han estado haciendo su trabajo en la parte de mercadear el torneo, pero que “Lidom tiene pautado iniciar el proceso de mercadeo y publicidad a partir del miércoles”. El Draft será transmitido por Digital 15, a partir de las 6 de la tarde.

“Hoy (ayer) compartimos un coctel con algunos de los prospectos que estarán disponibles el miércoles en el Draft”, sostuvo Vitelio en una entrevista en su oficina para el Nuevo Diario, donde estuvo acompañado por su asistente, Valentín Contreras.

Vitelio se vanaglorió con que el torneo tendrá nueva vez transporte en algunos estadios con autobuses de la OMSA. “Haremos activaciones con algunos de los patrocinadores, para motivar a los fanáticos a que vengan al estadios”, sostuvo.

El as debajo de la manga sería Alejandro Peña, un astuto mercadólogo que anteriormente trabajó en Lidom.

“No puedo decir que ya está con nosotros, sin embargo, hemos estado hablando con esa persona (Alejandro Peña)”, subrayó Vitelio, quien desde su llegada a dejado saber que la marca Lidom sigue siendo sólida en el país. “Es mi aspiración que él esté aquí (Alejandro), pero al final la decisión es de la Dirección Ejecutiva de Lidom”, agregó.

Los Juegos de exhibición van en el 2020

Sin fecha, ni tiempo, ni un presupuesto elaborado, como nadar contra la corriente, Vitelio recalca una y otra vez que los juegos de exhibición van en República Dominicana.

“No puedo decir el estadio, ni cuales equipos vienen, pero no hemos abandonado el proyecto de los partidos de exhibición, ni la Lidom y mucho menos por parte de los equipos”, asintió. “Pero tampoco los ministerios de Deportes y Obras Públicas, ellos están en este proyecto y lo respaldan”, añadió.

Expresó que no había querido hablar del tema, porque quería esperar más datos para ofrecer a los medios. Dijo que ya tuvo una reunión con personas de la MLB y supervisaron el Estadio Quisqueya. “Este mes viene otro grupo de personas de MLB, pero estos de comercialización, no tanto de operaciones”, dijo aunque no quiso dar fecha exacta de la visita.

“Si el Comisionado de MLB (Rob Manfred) lo anunció que los juegos van, entonces él debería hacer el anuncio el cambio de noticia, y él no lo ha hecho, por lo tanto el proyecto va”, afirmó sin titubeo Vitelio.

Tema de las Águilas no es un dolor de cabeza para Vitelio

Para el 28 del presente mes las Águilas Cibaeñas tendrán sus elecciones, que ya se han suspendidas por falta de quorum.

“Dejó de serlo”, sobre si sigue siendo o no un dolor de cabeza el tema de las Águilas Cibaeñas para la presidencia de Lidom. “Mientras que el equipo de operaciones se mantengan trabajando, mientras el equipo esté trabajando normal, mientras el equipo en estos momentos no tenga cuentas bloqueadas, entonces las cosas están bien”, explica.

“Las Águilas Cibaeñas maneja una franquicia que es parte de la Liga. Dicho eso, Lidom debe velar que esa operatividad no se afecte, que en la parte financiera y operativa siga trabajando normal, eso no afecta el torneo. Ahora, el tema de quien controla la presidencia es una distorsión que no empaña el torneo”, explicó.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

Relacionado