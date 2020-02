Vitelio favorece acortar serie regular, para seguir formato round robin y serie final 9-5

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, PUERTO RICO.- El presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), Vitelio Mejía Ortiz, aseguró a El Nuevo Diario aquí en Puerto Rico que favorece en lo personal acortar la serie regular del Torneo de Béisbol Profesional, para que se mantenga los formatos de round robin y serie final a 9-5.

Indicó que cortar las dos fases finales en su punto más alto no es conveniente para el torneo.

Vio como bueno y valido los dos partidos extras, que al final llevó a los Tigres del Licey a la serie final ante los Toros del Este, inyectando dinamismo al evento.

“Es una opinión personal como presidente de la Lidom, no es un hecho ni nada por el estilo. Todo se lleva al seno de la Liga, hay siete votos, seis de los equipos y uno mío”, dijo Vitelio a El Nuevo Diario aquí en Puerto Rico.

“Es una opción que tengo, porque ya en dos años que he visto que los torneos han terminado tarde, por lo que entiendo que si me preguntan prefiero acortar la serie regular, ya que a inicio de octubre hay un tema de playoffs en MLB, además de que hay peloteros que no se integran de una vez”, explicó Vitelio. “Pero hay que hacer algo, porque el torneo está terminando tarde”, añadió.

Por otra parte, Vitelio también favorece aumentar el número de peloteros nativos en el draft de los equipos eliminados.

Actualmente, la Lidom tiene un draft donde los cuatro equipos que pasan al round robin se fortalecen con los dos equipos eliminados con peloteros nativos. Cada equipo elige cuatro jugadores nativos y luego dos importados. Luego se hace un draft de importados, donde cada equipo puede eligir dos jugadores.

“Me gustaría que haya un draft abierto, que si un equipo quiera coger hasta seis peloteros nativos que lo escoja, así nuestros jugadores dominicanos tengan más chances y los equipos no se vayan a reforzar con jugadores de otras ligas”, declara Vitelio. “No es que se eliminen a los importados, pero aumentar los nativos sería más chance”, agrega.

“Y, porque no, que también haya un draft de nativos para la final, todo eso se ha estado evaluando, por lo que desde que terminemos la Serie del Caribe iniciamos a trabajar para la temporada 2020-2021”, subraya.

Podrían volver árbitros

Vitelio, como presidente valora el trabajo que realizaron los árbitros criollos, sin embargo, deja la posibilidad de traer árbitros extranjeros para el torneo 2020-2021.

“Valoramos el trabajo de los nativos en la temporada pasada (2019-2020), de hecho como presidente puedo darle un 8 de 10, sin embargo, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra Academia de Árbitros”, dijo Vitelio.

“Estaríamos evaluando traer nueva vez árbitros americanos”, sostiene.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

