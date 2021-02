Vitelio espera que la Serie del Caribe 2022 sea un buen espectáculo para el país

Comparte esta noticia

Admite que el evento caribeño es deficitario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), Vitelio Mejía, se enfrenta al reto de montar la primer Serie del Caribe, desde su llegada a la cabeza de esta institución, teniendo como principal objetivo, poder brindar las condiciones para que el fanático dominicano puede asistir masivamente al evento que reúne a los campeones de la región.

“Tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible de comercialización, de patrocinio para que podamos montar un espectáculo, que, para el pueblo dominicano, esté acorde con su poder adquisitivo”, dijo Vitelio al ser entrevistado en el programa La Hora del Deporte que se transmite por CDN Deportes, producido por Héctor J Cruz.

“Mi primera meta es tratar de ver como uno puede acceder a patrocinar bien el evento, presupuestar los gastos que tenemos, sin tener que cargar al público para que la Serie del Caribe sea lo que queremos y que la gente no tenga que quedarse en casa por falta de presupuesto”, señaló el presidente de Lidom, quien expresó que “a veces queremos decir que la gente no viene a la Serie de Caribe, pero tenemos que ver si estamos en el precio de producto, conforme al poder adquisitivo de mercado que tenemos, lo que es barato en otro país, para nuestro puede que no lo sea”.

Propuestas para enfrentar déficit equipos y Serie del Caribe

El presidente de la Lidom admitió que el “Clásico del Caribe” es deficitario para la Lidom y sus equipos, por lo que tiene varias propuestas sobre la mesa para contrarrestar esta situación.

“Es deficitaria para equipos y liga, entonces tenemos que tratar de ver cómo hacemos crecer el producto Serie del Caribe, como podemos aumentar los ingresos de la Confederación de Béisbol del Caribe y dentro de ese tipo de ingreso se pueda hacer algún tipo de premio o bono para el equipo campeón, que le pueda ayudar resarcir los gastos”, externó.

Reveló que a lo interno y lo ha conversado con algunos presidentes, sobre la necesidad, de cómo liga, crear un fondo, que se vaya generando y que todos los años sea usado por el equipo campeón para suplir ese déficit en el presupuesto para la Serie del Caribe.

“No puede ser una mortificación o carga, que cuando tu equipo, como presidente de franquicia, gana el campeonato, empiezas a tener la mortificación de que a lo mejor tengas un déficit de 150 a 200 mil dólares, la liga debe generar a lo interno un fondo que provenga, no de los equipos, sino de la misma liga”, puntualizó Vitelio.

Eentiende que ese fondo puede ser captado de la explotación de los productos promocionales de Lidom, para que los equipos, cuando salgan campeones sepan que hay un fondo disponible para solucionar ese presupuesto.

En cuanto a la Confederación de Béisbol del Caribe, dijo que deben desarrollar nuevos negocios, que suplan el déficit en la Serie del Caribe.

Respalda adecuación de estadios, no mega proyectos

En la pasada semana, en el encuentro en el que las Águilas Cibaeñas, llevaron la corona de campeones de la Serie del Caribe al Palacio Nacional, donde fueron recibidos por el presidente de la República, Luis Abinader y la vicepresidenta, Raquel Peña, el presidente conjunto cibaeño, Quilvio Hernández, pidió al primer mandatario la reconstrucción de los estadios del país, un pedido que ha encontrado el respaldo del presidente de Lidom.

“Hay que pensar en todos los estadios, ya que el béisbol tiene incidencia en todas las provincias donde se juega béisbol y hay algunos estadios que necesitan más ayuda que otros”, expresó Vitelio, quien entiende que se debe invertir en los estadios existentes y no involucrarse en la inversión que conlleva la construcción de un mega estadio.

“Hay que olvidarse de los mega estadios, nosotros somos un país tercermundista, que nos gusta el béisbol, pero somos un país pobre, por lo que lejos de tener un mega estadio, debemos tener estadios funcionales en cada provincia en las que se juega béisbol”.

Mejía puntualizó que un mega estadio puede que cueste 50 millones de dólares, pero que a lo mejor con 25 o 20 millones, se puede lograr que todos los estadios estén funcionales.

Vitelio ejemplarizó esta situación con el juego de MLB celebrado el pasado año en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, señalando que, con una buena inversión en la legendaria instalación puede hacerse la diferencia, en lugar de una de hacer una mega inversión en un nuevo estadio.

“Hay que darles atención a todos los estadios, independientemente de donde se vaya a celebrar la Serie del Caribe”, señaló el mandamás de Lidom, resaltando además que hay prioridades como el sistema de luces del Estadio Quisqueya, que, según sus palabras, “hay que resolver”, así como también los parqueos, la recuperación del perímetro, que está muy invadido, para poder tener un estadio funcional.

“Se puede hacer esto, no solo para la Serie del Caribe, sino para que el dominicano sienta que venir al estadio es una experiencia agradable, por lo que hay que hacer un proyecto que involucre a todos los estadios”.

Mejía dijo que una vez renovados los estadios, se pueda hacer un fideicomiso, para que los operadores de franquicias puedan tener registrado un derecho que les permita, que cuando tengan que hacer un aporte al estadio, no tengan que sacarlo de sus propios recursos, sino que este pueda servir de garante ante cualquier institución financiera, que les pueda facilitar el dinero para arreglos en los mismos.

Continuidad al frente de Lidom y trabajo de árbitros

La asamblea de Lidom, mediante la cual se determinará la continuidad o no de Vitelio en la presidencia será celebrada el próximo 12 de junio, pero, aunque externó su deseo de continuar al frente de la liga, entiende que esa decisión no depende de él.

“Yo me renuevo con los retos, pero la decisión no es mi mía”, expuso.

Sobre la labor de los árbitros dijo que el trabajo fue bueno, pero puede mejorar.