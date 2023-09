Vitelio afirma la agencia libre generará equilibrio entre equipos Lidom; favorece incluir franquicia Puerto Plata

Revela conjuntos invierten entre RD$250 y RD$300 millones por año

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana (Lidom), Vitelio Mejía Ortiz, reveló que siempre fue un abanderado de que se implementara la agencia libre en la pelota profesional por entender que este movimiento vendría a equilibrarla.

“Creo que mi tesis va a ser la correcta, en el sentido de que lo que equilibra la liga no es el draft de novatos, es la agencia libre”, sostuvo Mejía entrevistado en la plataforma El Nuevo Diario Podcast.

Dijo que contrario al draft de novatos, donde es una especie de lotería para los equipos escoger uno de estos que le juegue de manera interrumpida, en la agencia libre, “son peloteros probados, consumados, peloteros de la liga y eso equilibra los conjuntos”.

Agregó que las organizaciones “van a liberar jugadores que otros se llevan, y al final mi cálculo es que los equipos quedan más o menos equilibrados, no solo financieramente, sino también en la competencia”.

Dijo que el movimiento traerá novedades, porque hay fanáticos que se sentirán atraídos de ir al estadio a ver un jugador x con un equipo diferente.

“El hecho de que jugadores emblemáticos de un equipo pasen a otro y se reestructure esa nómina, eso quiere decir que la gente va ver un interés en ir al estadio”, expresó Mejía, antes de agregar que la asistencia ha mejorado en los parques de Lidom.

Nueva franquicia en Lidom

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el relacionado con la adhesión de un nuevo equipo a la liga, a lo que Mejía respondió que para ello no habría ningún obstáculo.

Confesó que desde que asumió el cargo, en 2016, se ha mostrado de acuerdo en que la liga continúe expandiéndose en cuanto a la cantidad de franquicias. “Esa ha sido mi posición desde el principio”, manifestó Mejía, quien también dejó claro los requisitos a tomar en cuenta por los que quieren formar parte de este negocio.

“Tú tienes que llegar a la liga con dos cosas, decirles a los dueños que están ahí, que invierten 200 y 300 millones de pesos todos los años operando una franquicia, qué tú traes, o sea, yo quiero ser socio tuyo, qué traigo”, explicó.

Destacó que los posibles socios también deben presentarse con un banco que le garantice líneas de créditos, y así los demás dueños de equipos sepan que por lo menos durante los primeros tres años ese nuevo proyecto será sostenible.

No cree lluvias sean obstáculos

Al tratar el tema de que una vez la franquicia de Puerto Plata fue rechazada por Lidom, alegando las frecuentes lluvias en esa zona, Mejía dijo que eso fue un argumento.

“Eso fue un argumento, fíjate como ha cambiado el tema, en Puerto Plata llueve menos que en la capital en época de pelota, entonces ese argumento cae por el suelo”, manifestó.

Con respecto al tema de la distancia, dijo que no puede ser óbice para el crecimiento de la liga, y que en caso de que finalmente sea aprobada dicha franquicia se adaptaría el calendario.

“La liga tiene que crecer, que está lejos Puerto Plata, que, si mañana hay una franquicia en el sur, se puede elaborar el calendario por serie”, puntualizó.

Inversión de los equipos

Para participar cada año en el torneo de Lidom, los ejecutivos de los seis equipos invierten de manera individual alrededor de 250 a 300 millones de pesos.

Explicó que esto incluye todos los movimientos que debe hacer el equipo durante el torneo, como pago de nóminas.

Problema de boletería

Mejía dijo estar consciente de la osadía que representa para muchos fanáticos adquirir una boleta, principalmente cuando juegan Águilas y Licey, o cuando hay juegos cruciales.

Para corregir esa situación, reveló que se trabaja para “este año dar el primer paso contundente en la unificación de criterio de venta de las boletas”.

Dijo que la idea es que este año, los equipos que han tenido más dificultades por la afluencia de demanda, empiecen a vender sus taquillas de manera online.

Expresó que no puede ser que el fanático tenga que pasar trabajo para poder ir a ver un partido de béisbol.

“Pienso que eso es un reto que tenemos porque tú tienes que darle al fanático la experiencia de sentirse cómodo. No puede ser una osadía que tú tengas que salir de tu trabajo e ir a hacer una fila al estadio Quisqueya”, argumentó.

Jugar en pandemia ayudó a mejorar asistencia

Mejía Ortiz entiende que la mejoría que ha registrado la asistencia en los estadios de Lidom en los últimos torneos tiene mucho que ver con el hecho de haber jugado béisbol durante la pandemia del covid-19.

“Ese año dije que no sería sensato no jugar, porque en ese año se le estaba negando al pueblo dominicano todo, y que nosotros no podíamos negarle la pelota a una fanaticada que nos ha apoyado tanto, jugamos y eso le dio valor a la marca”, entiende.

Agregó que esto provocó que las marcas comerciales se interesaran en apoyar el negocio y tras mediciones realizadas al evento, se pudo comprobar que aumentó la atención en los medios televisivos y electrónicos.

Lidom, tercera mejor liga del mundo

Durante su conversatorio con Don Persio Maldonado, Luis Brito Jerez, Enrique (Tuto) Mota y Carlos David Alcántara, Vitelio reveló que la liga que preside es la tercera mejor del mundo, solo por debajo de Estados Unidos y Japón.

Tras ser cuestionado sobre cómo era superior que México, Vitelio reconoció que en cuanto a mercado los mexicanos le superan, pero no así en otras facetas que son las que determinan el posicionamiento y la calidad del negocio del béisbol.