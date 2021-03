Visita con demagogia hubo en San Juan 

El presidente Luis Rodolfo Abinader ha venido a San Juan a celebrar un consejo de ministros y ofrecer un conjunto de obras que alcanzarían la monstruosa suma de cuatro mil millones de pesos ($4,000,000.00).

Lo que evidencia a todas luces que no es más que una demagogia de parte del presidente y su concejo de ministros, esas obras no están contempladas en el presupuesto nacional y por via de consecuencias de ponerse en ejecución serian para el presupuesto del próximo año, pero mientras en hacha vas y vienes se engaña a los sanjuaneros.

Me permito compartir con ustdes lo que establece nuestra Constitución Política del Estado en sus artículos 236 y 237:

Artículo 236.- Validez erogación. Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente.

Artículo 237.- Obligación de identificar fuentes. No tendrá efecto ni validez la ley que ordene, autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley identifique o establezca los recursos necesarios para su ejecución.

Lo primero es qué dichas no están ordenadas por ley y mucho menos están también contempladas en el presupuesto del año 2021.

Que le quiero decir a los sanjuaneros:

Sencillo, que ésta visita fue un acto populista de parte del actual presidente para confundir a los sanjuaneros en su primera visita a San Juan.

Es de saber, qué, Abinader no le interesa invertir en éste pueblo, y para muestra basta un botón, el hecho que no tenemos ningún sanjuanero en cargo de importancia en el tren gubernamental.

Todos sabemos que los puestos en el gobierno del PRM están comprometidos con sectores de la clase empresarial de la República Dominicana.

Solo a los pobres y a los peledeistas nos queda el camino de la lucha, las denuncias, los tribunales, los medios de comunicación, las redes sociales, y decirle al pueblo que la Plaza de la Bandera será el escenario sin mentira y sin demagogia, porque se hace necesario volver al desarrodo del pais y eso lo representa el PLD

El autor es abogado y periodista.

Leandro Ortiz de la Rosa