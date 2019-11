Visión RD realizará encuestas para determinar aceptación de sus candidatos a diputados ultramar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La organización política Visión RD aliada al Partido Nacional Voluntad Ciudadana que respalda al candidato presidencial Ramfis Domínguez Trujillo, anunció la realización de varias encuestas en los estados de New York y New Jersey, con la finalidad de determinar la aceptación de sus candidatos a diputados de ultramar.

Nicanor Guzmán, coordinador del estado de New Jersey, informó que las encuestas buscan determinar la cantidad de votantes, con que simpatizan con los candidatos del PNVC en la circunscripción número uno.

Guzmán dijo que dichas mediciones se realizarán entre dominicanos de la diáspora en estados y ciudades norteamericanas, ampliamente pobladas por criollos.

Recordó que el PNVC que lidera Domínguez Trujillo, tiene varios hombres y mujeres, que por vez primera se lanzan a la conquista de una diputación en el exterior.

Apreció que la forma más correcta para saber, con que cuentan los candidatos del PNVC, es mediante encuestas.

“Ahí también nos daremos cuenta, donde tenemos mayor aceptación, y descubriremos los lugares que necesitamos reforzar el trabajo político: apuntó el dirigente político y empresario dominicano.

