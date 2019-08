Visión RD anuncia Ramfis Trujillo estará en Parada Dominicana de New Jersey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY.- El empresario y político dominicano, Nicanor Guzmán, presidente de Visión RD para el estado de New Jersey, anunció que el candidato presidencial independiente, Ramfis Trujillo, estará participando en la Parada Dominicana de New Jersey.

Guzmán dijo que se reunió con los directivos, a fin de garantizar la asistencia de Trujillo, el próximo domingo 8 de septiembre 2019.

Informó que la noticia ha causado gran impacto, entre dirigentes, miembros y simpatizates del aspirante presidencial de oposición. Recientemente, Trujillo se llevó los mayores elogios en la Parada Dominicana del Bronx, New York, dedicada a la provincia de la Romana en la República Dominicana.

La Parada Dominicana de New Jersey, está cumpliendo su 30 aniversario, y ha sido dedicada a la provincia de Montecristi, según informaron sus organizadores.

Guzmán al ofrecer declaraciones a este medio, vaticinô que miles de criollos estarán caminando junto a Ramfis Trujillo.

Trascendió que la dirigencia ramfista en New Jersey, trabaja arduamente en la confección de afiches promocionales a lo largo del trayecto de la Park avenue, y gráficos promocionales que serán distribuidos a sus simpatizantes durante la caminata.

Adelantó que el candidato presidencial estará resguardado por un amplio dispositivo de seguridad.

