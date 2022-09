Visión constitucional de los derechos fundamentales, un diálogo ciudadano: “Derecho de defensa”

Parte 1 de 2

El derecho de defensa es un derecho fundamental transversal a todos los procesos jurisdiccionales y administrativos, formando parte esencial de la garantía a la tutela judicial efectiva y debido proceso, consagrada en diversos instrumentos internacionales y nacionales, y de manera particular, en el artículo 69.2,3,4 y 6 de nuestra Carta Fundamental, al contemplar que toda persona tiene el derecho a ser oído en un plazo razonable, juzgado por un juez imparcial, a que se presuma su inocencia, a no declarar contra sí mismo, y que su procesamiento sea por vía de un juicio público, oral y contradictorio, además de otras garantías, sin ser limitativas, como lo son, ser asistido por un abogado, ser informado sin demora de los cargos que se le imputan, en forma detallada y en un idioma que comprenda.

El Tribunal Constitucional dominicano, sobre el derecho de defensa, ha indicado que: el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa, es otro de los pilares que sustenta el proceso. Este derecho, cuya relevancia alcanza mayor esplendor dentro del juicio, implica poder responder en igualdad de condiciones todo cuanto sirva para contradecir los planteamientos de la contraparte. El derecho de contradecir es un requisito procesal imprescindible que persigue garantizar la igualdad entre las partes, manifestaciones inequívocas de su dimensión sustantiva y adjetiva. Se trata, pues, de un componente esencial que perpetúa la bilateralidad a lo largo del desarrollo del proceso. (Sentencia TC/0006/14)

Asimismo, este tribunal en la Sentencia TC/0404/14, volvió a afirmar que uno de los pilares del proceso es el derecho de defensa pues se constituye como la posibilidad que tiene la persona de estar presente en todas las etapas del proceso judicial donde está en juego algún interés o derecho fundamental que le pertenece. Es por esto que, la presencia de las partes en un proceso se garantiza, de manera principal, mediante la notificación a cada parte de la fecha, hora y lugar donde se discutirán los asuntos relativos al proceso.

Por su parte y haciendo uso de la doctrina constitucional comparada, señala el Tribunal Constitucional de Perú sobre el contenido esencial del derecho de defensa en la Resolución Núm. 03997-2005-PC/TC, de fecha 3 de julio de 2006 que:

El contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa, garantiza que toda persona, natural o jurídica, sometida a un proceso jurisdiccional, cualquiera que sea la materia de que este se trate, no pueda quedar en estado de indefensión. La situación de indefensión que el programa normativo del derecho de defensa repulsa no solo se presenta cuando el justiciable no ha tenido la oportunidad de formular sus descargos frente a las pretensiones de la otra parte, sino también cuando, no obstante haberse realizado determinados actos procesales destinados a levantar los cargos formulados en contra, en el caso, se evidencie que la defensa no ha sido real y efectiva (FJ 8).

Igualmente, dicho tribunal peruano en otra decisión respecto a las dimensiones del derecho de defensa consideró que: (…) el derecho de defensa, tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso (FJ 3) (Resolución núm. 06260-2005-HC/TC, de fecha 4 de mayo de 2006)

Por su parte, la Corte Constitucional colombiana se refiere al derecho de defensa como: una de las principales garantías del debido proceso (..) definida por esta Corporación como “la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como ejercitar los recursos que la otorga. La doctrina ha establecido que el derecho a la defensa “concreta la garantía de la participación de los interlocutores en el discurso jurisdiccional, sobre todo para ejercer sus facultades de presentar argumentaciones y pruebas. De este modo, el derecho de defensa garantiza la posibilidad de concurrir al proceso, hacerse parte en el mismo, defenderse, presentar alegatos y pruebas. Cabe decir que este derecho fundamental se concreta en dos derechos: en primero lugar el derecho de contradicción, y, en segundo lugar, el derecho a la defensa técnica. (Sentencia T-544/15)

En esa misma decisión, en cuanto a la defensa técnica o asistencia procesal destaca que:

Es relevante el derecho a la defensa para efectos de disponer de asistencia técnica que permita a los sujetos procesales ser oído y hacer valer sus argumentos y pruebas en el curso de un proceso que lo afecta, ya sea por medio de un abogado designado por confianza o uno asignado por el Estado en casos en que procede el amparo de pobreza. No obstante, como el derecho a la defensa técnica suele realizarse a través de actos de contradicción, notificación, impugnación, solicitud probatoria y alegación, ésta puede ser ejercida de acuerdo con las circunstancias y los diferentes elementos probatorios recaudados, pudiendo ser practicado con tácticas diversas.

Bajo esa misma línea la jurisprudencia de la Corte Interamericana estatuye la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del principio de inmediación de la prueba, el cual dijo que supone:

“todo medio probatorio que sirve para fundamentar la culpabilidad de un procesado debe ser aportado por un órgano distinto al jurisdiccional” y éste último debe exhibir la prueba para que la defensa manifieste su posición. Además, “una cosa son los actos de investigación, propios de la fase preliminar, y otra los actos de prueba, exclusivos de la segunda [fase de juicio]”, y la sentencia sólo puede dictarse con base en estos últimos” (Sentencia 52, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999. (Fondo, Reparaciones y Costas)

De allí se infiere que, el derecho a la defensa inicia con el acto procesal de informar al demandado de los cargos en su contra y la posibilidad o existencia de un proceso judicial en su contra, para que éste tenga la oportunidad de pronunciarse al respecto, y concretizando con esto, el derecho de contradicción.

Para la jurisprudencia constitucional comparada, el derecho de contradicción implica dos fenómenos diferentes, por un lado, la posibilidad de oponerse a las pruebas presentadas en su contra y, de otro lado, la facultad de la contradicción que conlleva a un ejercicio legítimo de defensa directa, dirigido a que los argumentos o alegatos propios sean oídos en el proceso (Corte Constitucional colombiana, T-461 de 2003)

Es por lo anterior que se afirma que, las garantías constitucionales del debido proceso, de defensa y el acceso a la administración de justicia se encuentran orientadas a “impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.” (Corte Constitucional colombiana, Sentencia C-025 de 2009).

