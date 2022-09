Visión constitucional de los derechos fundamentales, un diálogo ciudadano: “Debido proceso: garantía constitucional”

En esta oportunidad, y apartándonos de la línea de los derechos inherentes a la persona por su condición humana y los de carácter prestacional de nuestras entregas anteriores; hablaremos sobre una garantía procesal, muy proclamada, pero comúnmente infringida, como lo es, el debido proceso, o “derecho de defensa procesal”, como le ha denominado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El debido proceso es un derecho fundamental complejo de carácter instrumental, continente de numerosas garantías de las personas, y constituido como la mayor expresión del derecho procesal. Se trata de una institución integrada a la Constitución (…) que posibilita la adhesión de los sujetos que buscan una tutela de sus derechos (1). En el caso de la República Dominicana, se encuentra consagrando en el capítulo II sobre garantías de los derechos fundamentales, artículo 69, que, conjuntamente con la tutela judicial efectiva, enarbolan condiciones mínimas básicas que se deben agotar en todo proceso.

Esta garantía y derecho, se asienta como una fuente emanadora de normas principales que son claros derroteros para procesar un derecho justo (…) en los que se ha de respetar un marco normativo mínimo (2). Constituye una garantía infranqueable para todo acto en el cual se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos, pues este comprende un conjunto de principios tales como el de legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal y la presunción de inocencia (3).

El Tribunal Constitucional dominicano, sobre el debido proceso ha sostenido que:

“está conformado por un conjunto de garantías mínimas que tienen como puerta de entrada el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. Este primer peldaño es de trascendental relevancia, porque es a través de él que se entra al proceso, y es precisamente dentro del proceso donde pueden ejercitarse las demás garantías que lo integran (…)” (Ver TC/0387/19 y TC/0427/15)

Es debido resaltar que, el debido proceso es transversal a todas las materias, que conforman el ordenamiento jurídico de este país, sin embargo, y tal como ha señalado la Corte Constitucional colombiana en numerosas decisiones, en materia penal es donde por excelencia y con mayor rigor deben observarse las garantías del debido proceso, en atención a que las decisiones que en ella se toman tienen la potencialidad de restringir derechos fundamentales como la libertad personal, tomando por demás en consideración que la libertad es la regla, tal como queda plasmado en el articulo 40.9 de la Constitución dominicana.

Dentro del conjunto de garantías del debido proceso, las Constituciones americanas y jurisprudencia de las cortes constitucionales han sido sólidas al catalogar dentro del conjunto de derechos y garantías mínimas que asisten a las partes en un proceso penal, las siguientes:

(i) a presentar y solicitar pruebas; (ii) a controvertir las que se presenten en su contra; (iii) a la publicidad de las evidencias , en la medida en que de esta forma se asegura la posibilidad de contradecirlas, bien sea mediante la crítica directa a su capacidad demostrativa o con apoyo en otros elementos ; (iv)a que las pruebas sean decretadas, recolectadas y practicadas con base en los estándares legales y constitucionales dispuestos para el efecto, so pena su nulidad; (v) a que el funcionario que conduce la actuación decrete y practique de oficio los elementos probatorios necesarios para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos y (vi) a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.”.(4)

Siendo categóricos en cuanto a que una de las garantías del derecho fundamental al debido proceso es el principio de publicidad, en virtud del cual, se impone a las autoridades judiciales y administrativas, dar a conocer a las partes envueltas y la comunidad en general, lo relativo al ejercicio de sus funciones, más aún cuando, conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación, sanción o multa.

Y es que, el debido proceso como instrumento tutelar, supone precisamente tratamientos equitativos entre los participantes, debiendo ser escuchados en tiempo razonable, evitando consigo el imperio del persecutor sobre el presunto procesado; buscando la protección de los derechos en situación de igualdad. Esto así, pues, el sólido acto de juzgar requiere de un reconocimiento mutuo (5), donde cada quien pueda emplear de todos los medios legítimos para probar su pretensión, ser oído y juzgado por un juez independiente e imparcial; y recibir una decisión sobre las imputaciones en un tiempo razonable.

Lo anterior inclinado a proscribir cualquier coqueteo o acercamiento de los órganos del sistema de justicia con el modelo procesal autoritario que desmiente el estado de inocencia y renueva las antiguas ideas de inquisición, sobre las cuales, se acusaba y condenaba de forma secreta a partir de rumores, imputaciones ambiguas, interrogatorios repetitivos y carentes de garantías, que terminaban con la aplicación de la medida de prisión preventiva de forma abusiva.

Tal como señala Postma, el debido proceso promueve una justicia de garantías, cuyo núcleo yace en el principio del contradictorio – decir y contradecir-, conocer antes de juzgar, el alma que anima y recorta acabadamente el concepto del debate dialéctico en paridad de “ser escuchado” y de “defenderse”, (…) dicho, en otros términos, se debe propiciar la construcción dogmática e ideológica del proceso justo penal. (6)

El derecho de defensa, como parte de las garantías que convergen dentro del debido proceso implica entonces, el derecho del imputado a conocer la imputación y las pruebas de cargo existentes en su contra –como también a conferenciar libremente con su defensor previo a prestar declaración en el supuesto de estar detenido- , a ser oído, a ser juzgado por el juez natural con las debidas formalidades de fondo y de forma, al conocimiento y control de las pruebas existentes en el proceso, a tener una sentencia fundada y finalmente a impugnar.(7)

En tales atenciones, y dado el rol del Ministerio Público, como órgano persecutor en la materia, ha aseverado el Tribunal Constitucional Peruano mediante Sentencia del Exp. 6079-2008-HC/TC –Fundamento 4 que, el Ministerio Público en su actividad persecutoria, debe tener como límites al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, por lo que, en cada una de las etapas (investigación preliminar, preparatoria y juzgamiento) del proceso penal su accionar tendrá que circunscribirse a estos dos aspectos acotados.

Continuando en su exposición el mencionado tribunal peruano, aclara que, el inicio de un proceso penal, a pesar del modelo acusatorio, no queda a la discrecionalidad y competencia absoluta del Ministerio Público, sino que tiene límites constitucionales, ya que la búsqueda de la verdad no justifica el quebrantamiento de derechos y garantías fundamentales, al margen del delito que se trate.

Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de los procesos que cursa, ha afirmado, que los “criterios de independencia e imparcialidad, se extienden también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial, (…). Sin el cumplimiento de estas exigencias, el Estado no podrá posteriormente ejercer de manera efectiva y eficiente su facultad acusatoria y los tribunales no podrán llevar a cabo el proceso judicial que este tipo de violaciones requiere. (8)

A lo que agregamos las posturas de Guzmán y Flores, en cuanto a la importancia de que la persona investigada tenga conocimiento de los hechos y cargos que se le imputan, para evitar que se vea comprometido su derecho de defensa. En palabras del autor “no mas que se conozca quien es la persona sospechosa de cometer el hecho delictivo el Fiscal debe citarla sin dilación para su primera comparecencia para el traslado de cargos con información de todos los derechos que le asisten. (…) la primera comparecencia debe ser comunicada al Juez de las Garantías para que pueda desplegar el control sobre la duración de la investigación.” (9)

Lo anterior, ha sido ampliamente discutido, en cuanto a cómo afirmar que se cumplen las garantías del debido proceso en todas las etapas de una causa penal cuando se evidencian incompatibilidades entre un proceso penal que visualmente se enmarca dentro del sistema acusatorio, pero la fase instructora ostenta una naturaleza inquisitiva carente de “los principios de contradicción e igualdad de armas como elementos esenciales del derecho fundamental de defensa penal” (10)

Acotando, que en este sentido el legislador dominicano ha sido cauto al plasmar precisamente en el artículo 260 del Código Procesal Penal que “es obligación del Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme criterio objetivo”.

De allí que, el órgano persecutor ha de investigar con objetividad para presentar elementos que sirvan al juez para tomar una decisión justa, y es en esta cuestión donde se estriba la mayor discusión pues el proceso preparatorio o investigación fiscal se encamina a la culpabilidad y no a la clarificación de los hechos a pesar del código procesal penal iberoamericano.

Y es que el mismo articulo 69.7 de la Constitución dominicana, dispone en su parte in fine que ninguna persona podrá ser juzgada, sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio.

Puntea González Álvarez (11) que, desde ese punto de vista, el investigado se encuentra legitimado para participar en todas las fases del proceso, conocer los motivos de la causa y a presentarse ante el Ministerio Público a fin de que se le informe sobre los hechos que se le imputan aún cuando todavía no ha sido llamado (Ver art. 95 CPP). Por lo que, el órgano persecutor en atención a los artículos 286, 287, 290 y 292 del CPP, debe permitir la presencia de las partes en los actos que practique para garantizar el derecho de defensa, como supuesto del debido proceso.

Es por esto que se habla de que el debido proceso legal no solo contempla derechos generales, como lo son, el acceso a la justicia, juicio oral, derecho al recurso, entre otras, sino, que particularmente en esta materia -penal-, se debe ser cauto de los “principios sustantivos acusatorios, de presunción de inocencia, defensa adecuada, y de exclusión de prueba lícita, que se relacionan con otros de tipo instrumental, como son la oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (12)

En atención a lo expuesto, no podemos jamás hablar de justicia, sino media debido proceso, derecho constitucional que radia todo el sistema jurídico del país, y que exige primordialmente el respeto de la presunción de inocencia y el aseguramiento del derecho de defensa en todas las fases del proceso, atendiendo a que, de él deriva el desarrollo efectivo y progresivo del resto de los derechos de carácter instrumental o procesal.

Citas bibliográficas:

