“Visión Constitucional de los Derechos Fundamentales, un Dialogo Ciudadano”.

Derecho a la salud.

El derecho a la salud, se encuentra consagrado en el artículo 61 de la Constitución Dominicana, dicho texto reza de la manera siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia: 1) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran; 2) El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables; combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales.’’

La disposición constitucional antes citada está ubicada dentro de los denominados derechos económicos y sociales, aunque es importante resaltar, que el derecho a la salud se encuentra íntimamente ligado con otros derechos tales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Con relación a este último, el artículo 42 de la misma carta sustantiva, indica que:

‘’Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia: 1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica 2) Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; 3) Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida.’’

Esta conexidad entre el derecho a la salud e integridad física, ha sido asumida por el Tribunal Constitucional Español en sentencia STC/35/1996 de fecha 17 de abril de 1996, al estatuir ‘’ que también el derecho a la salud, o mejor aún, a que no se dañe o perjudique la salud personal, queda comprendido en el derecho a la integridad personal’’

Aunado a lo anterior, existen otros derechos constitucionales, tales como el de la seguridad social, protección al medio ambiente, seguridad alimentaria, e incluso el derecho al deporte que, entre otros objetivos, cumplen con la finalidad, de proteger el derecho a la salud.

Verbigracia de lo anterior, la Ley fundamental en su artículo 60, expresa que ‘’Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez’’. Por lo que, el derecho a la seguridad social, también es, a su vez, una garantía del derecho a la salud, al ser el mecanismo mediante el cual el Estado presta una partida económica a fin de garantizar la disponibilidad y acceso a los servicios de salud en caso de enfermedad.

De igual forma acontece, al interpretar el artículo 54 de la Constitución, cuando señala que ‘’El Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria’’ y también en el artículo 65.1 al vincular el derecho al deporte ‘’El Estado asume el deporte y la recreación como política pública de educación y salud’’. Así como, al proteger al medio ambiente sano y libre de contaminación en el artículo 66.

De manera que, a los fines de preservar el derecho a la salud, la configuración normativa de la Constitución dominicana, establece un conjunto de garantías que pone a cargo del Estado, siendo esto a su vez, una consecuencia propia del Estado social y democrático de derecho donde los poderes públicos juegan un rol activo en la protección efectiva de los derechos fundamentales.

En este sentido, la relevancia de proteger el derecho a la salud en el marco del Estado social y democrático de derecho, ha llevado al Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana, a dictar importantes decisiones para preservar las garantías instituidas en el artículo 61 de la Constitución, como es el acceso al agua potable, sobre el cual, mediante la sentencia TC/0049/12 de fecha (15) días del mes de octubre del año dos mil doce (2012), este colegiado establecido que las “ instituciones tienen la obligación de velar por la salud de la población y están calificadas para determinar cuándo un producto es o no nocivo para la salud. Dijo además: “Efectivamente, si la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad ha considerado que en cualquier caso el agua comercializada “a granel” no es apta para el consumo humano, tiene la obligación de actuar y aplicar sanciones con el más elevado sentido de responsabilidad, pero, siempre cumpliendo con el debido proceso de ley’’

Posteriormente, en fecha (18) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016) en la sentencia TC/0482/16 enfatizó que:

h) (…) el impedimento de tener acceso al agua potable, por afectar el derecho a la salud se encuentra directamente relacionado con el derecho a la dignidad, contenido en el artículo 38 de la Constitución. i) En efecto, cuando se limita o restringe el derecho de acceso al agua se restringe de forma directa el derecho a la salud, lo cual a su vez constituye una violación al derecho a tener una vida digna.

Igualmente, este órgano constitucional se ha referido respecto al acceso de los ciudadanos a medicamentos, tal es el caso de la sentencia TC/0031/18 de fecha trece (13) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), donde fijo criterio en el sentido siguiente:

(…) el acceso a los medicamentos se configura como una garantía fundamental del derecho a la salud, cuya cobertura debe ser de índole nacional, económicamente asequible para todas las personas sin discriminación alguna, y otorgar los niveles de salubridad y calidad exigidas por las normativas de salud pública en la materia (…)

En el sentido anteriormente dicho, en fecha veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal Constitucional por sentencia TC/0111/19, afirmó:

‘’ viii. (…) las administradoras de riesgo de salud, en sus funciones de entes administrativos encargados del manejo de los planes obligatorios de salud en la República Dominicana, no pueden negarse a otorgar las coberturas necesarias para que las personas que están afiliadas en uno de los planes obligatorios de salud que pertenezcan al Sistema Dominicano de Seguridad Social, accedan al suministro de los medicamentos que estén contemplados en su plan de salud, mucho menos bajo el argumento de que los mismos no se encuentran catalogados como una enfermedad de alto costo, o que sólo pueden ser suministrados para un padecimiento de una enfermedad determinada por las propias administradoras de riesgo de salud’’.

Asimismo, con relación al deber del Estado de garantizar el acceso gratuito a los servicios de salud, dijo en la TC/0027/15 del veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil quince (2015):

‘’s. (…) si bien estos trabajadores independientes en la actualidad no se benefician de la Seguridad Social por las razones que se han expuesto anteriormente, no menos cierto es que, en caso de enfermedad, los mismos se benefician y obtienen la protección del Estado de manera gratuita en los establecimientos hospitalarios diseminados en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Constitución’’.

Con estas decisiones, el máximo órgano ha reafirmado las obligaciones que pone la Constitución a cargo del Estado con relación al derecho a la salud. Siendo esta posición cónsona con los criterios internacionales. A propósito de esto último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijo posición en el Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349:

[…] la obligación general se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. 119. En primer lugar, la operatividad de dicha obligación comienza con el deber de regulación, por lo que la Corte ha indicado que los Estados son responsables de regular con carácter permanente la prestación de servicios (tanto públicos como privados) y la ejecución de programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de calidad.

Criterio reiterado más adelante, en el caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, determinando:

‘’la obligación de realización progresiva prohíbe la inactividad del Estado en su tarea de implementar acciones para lograr la protección integral de los derechos, sobre todo en aquellas materias donde la ausencia total de protección estatal coloca a las personas ante la inminencia de sufrir un daño a su vida o su integridad personal’’.

Por su parte, el Tribunal Constitucional de Perú, por sentencia de fecha 29 días del mes de agosto de 2006, ha resaltado que:

‘’ La conservación del estado de salud en cuanto contenido del derecho constitucional a la salud comprende, a su vez, el derecho de acceso y goce de las prestaciones de salud. Asegurando que: La conservación de la salud no es posible sin el acceso y sin el goce de las prestaciones correspondientes. Por esto, el acceso y el goce de las prestaciones de salud también están comprendidos en cuanto ámbitos de protección o contenidos del derecho a la salud’’.

En armonía con el criterio anterior, la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia T-760/08 dictada el treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008), dijo ‘’(…) la negación de los servicios de salud (…) es una violación del derecho fundamental a la salud, por tanto, se trata de una prestación claramente exigible y justiciable mediante acción de tutela’’

A partir de los antes dicho, se puede concluir que el contenido protegido en el artículo 61 de la Constitución de la Republica Dominicana, alcanza no solo el derecho de las personas a una salud integral, y que la misma no sea afectada, es decir la dimensión negativa del derecho fundamental; sino, además, el deber del Estado de salvaguardar el mismo a través de acciones positivas (dimensión positiva). En definitiva, la configuración constitucional del derecho a la salud comprende la rectificación de la función esencial del Estado social y democrático de derecho, con miras a salvaguardar la dignidad humana, el acceso a medicamentos, derecho al medio ambiente, derecho a una alimentación adecuada, derecho a la integridad física y psíquica entre otros.

