“Visión constitucional de los derechos fundamentales, un Diálogo Ciudadano”

2. Derecho a la igualdad

En esta entrega hemos decidido abordar, aunque de manera sucinta, el principio y derecho a la igualdad, el cual, para muchos expertos y a nuestro juicio, resulta ser un trabajo conceptual de continuo desarrollo, por los diferentes ámbitos de protección y estudio que en él convergen, pudiendo vislumbrar sus manifestaciones desde la igualdad de oportunidades, la igualdad de armas, la igualdad ante la ley, la igualdad económica, entre otras.

El derecho a la igualdad ofrece dos dimensiones normativas, la interna, dispuesta en la Constitución Política y la internacional, que involucra los tratados. La principal manifestación del principio general de igualdad en el ámbito constitucional es el principio de igualdad de trato.[1]

En la Constitución dominicana el principio de igualdad se consagra de manera particular en el artículo 39, al establecer que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal (…)”.

Además de hallarse inserto, como eje transversal, en diferentes disposiciones de nuestro cuerpo constitucional, como lo son, los artículos 58 sobre protección de personas con discapacidad, 62.1 sobre derecho al trabajo igualitario, 63 sobre igualdad de condiciones y oportunidades en la educación, 69.4 igualdad en la aplicación de la ley, 138 principios de la Administración Pública, 176 acceso a la defensa pública, 216 en la formación y participación política, 217 igualdad de oportunidades en el régimen económico, 221 igual tratamiento en la actividad empresarial, 243 igualdad en materia tributaria y 273 respecto a los géneros gramaticales (esto visto desde la perspectiva de género).

En el ámbito del derecho internacional, el principio de igualdad se concibe como un eje central y fundamental para la protección progresiva de los derechos humanos, teniendo reconocimiento en múltiples instrumentos internacionales, entre ellos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombres -desde su preámbulo-, arts. 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 1 Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Convención de Belém Do Pará, etc.

De allí que, la igualdad está concebida como un derecho, un principio o un valor e implica que los intereses de cada persona importan de igual modo. El concepto de igualdad trae consigo examinar, igual en qué, igual a quien, igual para; es decir, que es un concepto relacional en donde figura un modelo o un sujeto que se considera el parámetro al que se desea igualar.[2]

A estos fines, y para entender el principio de igualdad es menester citar al jurista italiano Ferrajoli que establece que la igualdad es «un principio normativo que requiere la protección de las diferencias, comenzando por la diferencia de género» y «en segundo lugar, el principio de igualdad es una norma la cual requiere que se reduzcan las desigualdades[3]»

Visto desde otra perspectiva, no hay infracción del principio de igualdad cuando todos los sujetos que se encuentran en la misma situación son tratados de manera idéntica por el ordenamiento jurídico, esto es, haciendo simétricos los principios de igualdad y generalidad, aunque esta última supone respeto por la primera cuando el tratamiento general no goza de razonabilidad”.[4]

No obstante, y haciendo acopio de la salvedad realizada por la Corte Suprema de Chile la igualdad ante la ley, no es obstáculo al legislador para contemplar las circunstancias especiales que puedan afectar a ciertos sectores y otorgarles tratamientos diferentes de los que gozan otros, siempre que las normas obliguen a todos los que se encuentran dentro de esos grupos. La norma jurídica requiere caracteres de generalidad, aunque ésta sea relativa, en contraposición a su individualidad[5].

Sobre el principio de igualdad, el Tribunal Constitucional dominicano mediante sentencia TC/0119/14, de fecha 13 de junio de 2014 ha afirmado lo siguiente:

“El principio de igualdad configurado en el artículo 39 de la Constitución implica que todas las personas son iguales ante la ley y como tales deben recibir el mismo trato y protección de las instituciones y órganos públicos. Este principio, junto a la no discriminación, forma parte de un principio general que tiene como fin proteger los derechos fundamentales de todo trato desigual fundado en un acto contrario a la razón o cuando no existe una relación de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin que se persigue (…).”

Distinguiendo la alta corte Constitucional, mediante Sentencia TC/0094/13, de fecha 04 de junio de 2013, entre la igualdad ante la ley y la igualdad en la aplicación de la ley:

“la igualdad ante la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. La primera noción está consagrada en el artículo 39 de la Constitución, texto según el cual: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal…”; y en el artículo 40.15 de la Constitución, texto que establece lo siguiente: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”. La segunda noción, igualdad en la aplicación de la ley, está prevista en el artículo 69.4 de la Constitución, en los términos siguientes: “El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa”.

De igual forma y en el mismo hilo de su doctrina, desarrolló el test de igualdad mediante en Sentencias TC/0033/12, del quince (15) de agosto de dos mil doce (2012); confirmada por sentencia TC/0094/12, del veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012); y sentencia TC/0049/13, del nueve de abril de dos mil trece (2013). Criterios estos que hizo suyos esta corporación, en relación a los criterios ya abordados por la Corte Constitucional colombiana, en el sentido siguiente: “(…) resulta un método idóneo y razonable del cual puede hacer uso el juez constitucional, a fin de evaluar cualquier situación y establecer si una norma transgrede el principio de igualdad”, y cuyos términos son los siguientes: “(i) Lo primero que debe advertir el juez constitucional es si, en relación con un criterio de comparación, o tertium comparationis, las situaciones de los sujetos bajo revisión son similares. En caso de que encuentre que son claramente distintas, no procede el test de igualdad; (ii) Si resulta procedente el juicio de igualdad, deberá analizarse la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado que consagra la norma censurada, destacando los fines perseguidos por el trato disímil, los medios empleados para alcanzarlos y la relación entre medios y fines. (Sent. C-748/09, de fecha veinte (20) de octubre de dos mil nueve (2009); Corte Constitucional de Colombia)”.

Estos supuestos, fueron ampliados posteriormente, mediante sentencia TC/0060/14, de fecha 04 de abril de 2014, para aplicar los criterios de interpretación del Tribunal Constitucional español (SSTC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3, y 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 3), en cuanto a que:

a) no toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; d) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos.”

Por consiguiente, la desigualdad proscrita es la que se basa en juicios de valor injustificados, y no así los requeridos por el mismo sistema ante situaciones diversas y distintas, es decir que, puede haber una discriminación positiva cuando sea exigido por el Estado Social Democrático y de Derecho para “la efectividad de los valores que la Constitución consagra con el carácter de superiores del ordenamiento, como son la justicia y la igualdad”. (Sentencia núm. 128/1987 del Tribunal Constitucional de España, de fecha 11 de agosto de 1987)

Finalmente, la igualdad propende que, las distinciones o diferencias de trato no estén motivadas por criterios o características dados por la raza, la religión, el sexo, etcétera, en tanto estas exclusiones no pueden justificarse constitucionalmente[6], si restringen, limitan, obstaculizan o anulen, el ejercicio o goce de un derecho fundamental[7].

