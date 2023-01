Violencia debe estar entre grandes retos de República Dominicana en 2023

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El destacado periodista Santiaguero, Glenn Davis Felipe, aseguró este miércoles, que la reducción de los índices violentos en la República Dominicana, debe figurar entre los principales objetivos a lograr por la ciudadanía en sentido general en este nuevo año 2023.

Sostuvo, que, así como cada año los ciudadanos se plantean producir cambios en sus vidas, “aprovechemos este 2023 para crear conciencia y hacer lo necesario a fin de ir reduciendo a lo más mínimo este fenómeno social que amenaza la seguridad ciudadana.

“Las estadísticas están ahí, en el 2022 rondamos la cifra de mil personas que perdieron la vida a causa de homicidios y feminicidios por diversos motivos y circunstancias. Y sin contar las muertes y demás afectados por enfrentamientos entre civiles y militares”, señaló Glenn Davis.

Dijo, que de acuerdo a otros datos de la Procuraduría General de la República señalan que más del 64 por ciento de las muertes son a causa de riñas, por lo que llama a la población a colaborar con las autoridades.

“Esto no lo va a solucionar el Gobierno por sí solo, es casi imposible sin el apoyo de los ciudadanos, ya que los patrones violentos, en su mayoría, se derivan de métodos educativos y familiares violentos, aunque no se perciban como tal. No obstante, las autoridades deben revisar cuanto antes los factores socioeconómicos y políticas públicas que pudieran contribuir a la solución del problema”, indicó.

Finalmente, Glenn Davis entiende que para vencer este fenómeno multicausal hay que ir a la raíz y revisar aquellos espacios que son caldo de cultivo para su comisión.

