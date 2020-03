¡Vino en vez de agua! Todo por una falla en tuberías de un pueblo en Italia

EL NUEVO DIARIO, ITALIA.-Los grifos de los hogares de Settecani, una aldea próxima a Módena (Emilia-Romaña, Italia), daban vino en vez de agua, informaron medios italianos este viernes.

Muchos habitantes del lugar aprovecharon la circunstancia para embotellar la mayor cantidad de alcohol posible, reporta el sitio web The Local.

Según informes, el incidente se debió a una falla técnica en una bodega conectada al suministro público de agua, ya que el mal funcionamiento de una válvula provocó que en lugar de canalizar ese líquido hacia su instalación el vino fluyera en dirección contraria.

Las autoridades locales comunicaron que el incidente se resolvió el mismo día y confirmaron que el vino que llegó a las viviendas era “líquido alimentario no dañino” y estaba “libre de riesgos”.

Modena, Lambrusco wine comes out of the taps instead of water 😂 Obviously it happened because of a breakdown in a local winery 😄 pic.twitter.com/itn2Uf5NC6

— Vampire minstrel (@Vampireminstrel) March 4, 2020