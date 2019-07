Gómez Casanova y Vinicio Castillo se enfrentan en las redes; se tildan de “enchinchadores” por discurso de Danilo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova y el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, se tildaron hoy de “enchinchadores” en las redes sociales por un tema relacionado con el discurso de Danilo Medina.

El cruce de palabras entre las dos figuras públicas se derivó de un comentario realizado por Gómez Casanova, en torno a que según sus palabras el discurso del mandatario aún no ha concluido y que a ciertas personas no le gustará su conclusión, por lo que recibió el citado calificativo de parte del segundo.

“El discurso del Presidente @DaniloMedina no ha concluido. Seguirá hablando al país en los días por venir y estoy seguro que hay personas y sectores a quienes no les gustará lo que tendrá que decir”, posteó Gómez Casanova.

A seguidas, Castillo Semán le respondió: “hermano Víctor. Danilo sin reelección no es lo mismo que Danilo con fecha de salida 12 meses. No lo enchinches a división. Tiene un camino. Unir su PLD junto con LF. Si no lo hace, la realidad se impondrá por encima de 98 % PLD se unificará tras LF”.

La respuesta del el expresentador de noticias y actual miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no se hizo esperar.

“Saludos hermano. No tengo características de enchinchador. Eso se lo dejo a UDS que en eso son unos maestros”, expresó.

El debate entre ambos políticos se produce a tan solo horas del discurso dirigido a la nación por el presidente Danilo Medina, donde dejó entrever que no se repostulará por un nuevo período de gobierno.

Gómez Casanova apoyaba abiertamente las aspiraciones de Medina, en tanto que Castillo Semán es un fiel seguidor de Leonel Fernández, y uno de los dirigentes que se ha mantenido rechazando una modificación a la Constitución del país.

