Vinicio Castillo afirma Danilo Medina cometió un grave error “al elegir al Penco”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente político de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, afirmó este viernes que el presidente Danilo Medina se equivocó con la escogencia de Gonzalo Castillo como su candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

“Errar es de humanos. Y en política se cometen errores graves. Danilo los cometió al elegir al Penco”, expresó Castillo en su cuenta de Twitter antes de agregar que “eso cada día es más evidente para el propio danilismo”.

En ese sentido, el exdiputado por el Distrito Nacional manifestó que ha conversado con dirigente medios del PLD, “incondicionales del presidente Medina”, quienes según dijo, le han confesado que “metió la pata con la escogencia del Penco y Rafael Paz”, candidato a senador de la capital.

aseguró que dichos dirigente no se han atrevido a expresarle su sentir al mandatario por temor, pero que en enero “lo harán”.

