Vinicio afirma debate es un derecho del electorado; deplora Faride no acepte participación en Anje

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a senador del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo y aliados, Vinicio Castillo Semán, consideró este jueves que aunque en el país no es obligatorio por ley que los candidatos acudan a los debates, éstos son un derecho del electorado que debe exigirlo para ejercer un voto consciente antes de las elecciones del 5 de julio, al tiempo de condenó que su adversaria del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful no confirmara su participación en el debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) a nivel congresual, por decisión de su partido.

“Deploramos que la candidata Faride Raful no acepte ir al debate de Anje alegando que su partido PRM se lo prohibió. Si queremos cambiar al país, si queremos cambiar la forma de hacer política, si queremos una sociedad más moderna y democrática, no podemos rehuir los debates, porque éstos son un derecho del electorado que debe conocer de nuestras posiciones sobre temas fundamentales y de nuestras propuestas para ejercer el sufragio con un voto consciente e informado”, expresó el también ex diputado.

“Hay una franja del electorado mayoritaria, la juventud de 18 a 26 años, los mismos que fueron a protestar a la Plaza de la Bandera, que demanda cambios, que quiere debates. Esos jóvenes están conectados con el mundo a través de las redes sociales y saben que los debates son claves en las democracias de más alto desarrollo. Es un derecho de ellos y de todos los dominicanos exigir los debates de quienes aspiramos a ir al Congreso y dirigir el país desde cualquier cargo electivo”, agregó Castillo Semán.

“Acudiremos al debate del día 22 de Anje con el propósito de exponer nuestras propuestas y nuestras posiciones y que el electorado decida, después de escucharnos, si merecemos o no su favor en las urnas”, concluyó Castillo Semán.

Ayer miércoles la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios anunció la realización de los debates a nivel congresual con los aspirantes al Senado por el Distrito Nacional que fueron invitados y confirmaron su participación a la iniciativa. La fecha establecida es el próximo lunes 22 de junio del 2020, en horario de 8:00 p.m. por cadena nacional, a través de los medios de comunicación aliados.

La entidad indicó mediante un comunicado que recibieron oficialmente las confirmaciones de los candidatos al Senado por el Distrito Nacional: por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Rafael Paz y por el partido de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo. Sobre la candidata del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, indicaron que no recibieron oficialmente respuesta de su parte.

