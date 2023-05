Vinculan uso de esteroides con falta de educación en complejos deportivos del país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Luis Ramírez cree oportuno que el Ministerio de Educación deje de estar al margen de lo que ocurre en las academias de béisbol de la República Dominicana, y que empiece a crear mecanismos que ayuden a desarrollar atletas con educación de calidad.

Consideró que los complejos deportivos del país requieren de una supervisión integral por parte del Estado, tras asegurar que el uso de esteroides es una consecuencia de la deficiente educación que poseen tanto los jóvenes deportistas como sus padres.

“Probablemente, si esos niños que se están dejando poner esteroides, si sus padres y ellos tuvieran cierto grado de educación, eso no ocurriría”, consideró.

En tal sentido, el comunicador realizó un llamado a las autoridades dominicanas para que se disponga una política que dé seguimiento permanente al desarrollo continuo de esos jóvenes que ven el deporte como una forma de salir adelante, para en unos meses cuando empiece a causar estragos el uso de anabólicos no quieran alegar ignorancia.

Durante la conducción del programa “Aquí se Dijo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez insistió en que es necesario supervisar la educación debido a que, generalmente, las ligas incentivan a los muchachos a dejar las escuelas.

(Ver programa).

“A los muchachos de los barrios, las ligas los incentiva a dejar las escuelas, porque cuando tú los pones a hacer la práctica a la misma hora en que van a las escuelas y no les sobra tiempo, eso es un incentivo”, explicó.

En ese orden, agregó que “en cualquier país del mundo que se preocupe por la educación, no hay éxito deportivo que no esté vinculado al desarrollo académico, por eso es que ustedes ven que en los Estados Unidos y en Europa los deportistas si no están escolarizados, si no están en las universidades no tiene oportunidades”.

Indicó que esto se realiza con el objetivo de que las aspiraciones deportivas no se conviertan en un motivo de abandono de la educación, y, por el contrario, sea un enganche.

