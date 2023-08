Vincho Castillo: ¿Por qué Trujillo y Balaguer y no Manolo Tavárez?

El Dr. Marino Vinicio Castillo Rodríguez, conocido como Vincho, publicó en el Listín Diario del sábado 12/08/2023 un artículo referente a su roce social con el Dr. Manuel Aurelio Tavárez Justo, quien fuera el líder del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Sin dudas que Vincho es una persona que ha gozado de un importante prestigio, pese a las posiciones políticas que ha asumido, lo cual parece explicarse más que por su abolengo por su formación como profesional del derecho y su capacidad intelectual. Hijo de Pelegrín Castillo, nombre que también lleva su hijo mayor varón, casi desde su nacimiento fue huérfano ya aquel sería una de las tantas víctimas de la satrapía trujillista y al parecer fue desaparecido sin que dejara rastro alguno.

Es una impronta que no puede ser pasada por alto por cualquier ser humano, pero no se trata de un estigma, porque se trata más bien de ser víctima de un victimario que actuó con tanta sevicia y que se valió de la siembra del miedo en los sujetos sociales (viviendo estos bajo un estado de alienación) como estado de la conciencia social para ejercer la dominación política.

En ese artículo Vincho dice que tras su encuentro con Manolo, a la propuesta de éste de que se viera con Miguel Tejada de San Francisco de Macorís y que al despedirse el líder del 14 de Junio le dijera: “Vincho, por favor, vete donde Aris, no sigas al lado de estos trujillistas. Yo sé cómo tú has pensado toda la vida y no hay razón para que estés de ese lado”. Partiendo de que los recuerdos de Vincho de la conversación sean auténticos, más claro de ahí no canta un gallo. Vincho no le hizo caso a Manolo y prefirió seguirle los pasos a Balaguer y sus gentes. A Vincho se le mencionó en la prensa de aquella época, como uno de los conspiradores del Grupo de Santiago que querían dar un contragolpe al Triunvirato a finales de 1963, lo que él mismo cita en su artículo, ya que dice que estaba por ese motivo estaba en la clandestinidad cuando se enteró de la muerte de Manolo en las “escarpadas montañas de Quisqueya”.

Nadie debe poner en duda de que fuera así lo que dice Vincho, como tampoco de que llorara al saber de la muerte de Manolo Tavárez. Recuerdo que en época relativamente reciente, pero hace varios años, leí un reportaje o artículo sobre Vincho de los tiempos inmediatamente posteriores a la caída de Trujillo, donde el jurista Castillo Rodríguez decía que deploraba la sangre derramada de la juventud del M. R. 14 de Junio, en él mismo decía que era uno de los que había seguido al “Titán” (léase Trujillo). Vincho sabe que aquí con Trujillo y hasta cierto punto con el Balaguer de los “12 Años” se mantuvo en zozobra a toda la población del país, sobre todo a los jóvenes, bajo un estado de ignominia y de sevicia, para mantener el poder, la riqueza y el proceso de concentración de capitales en manos de un clan reducido de expoliadores. Si bien la dictadura tomó algunas tímidas medidas, las mismas no justificaban la gran pobreza en que vivía una parte importante de la población, la exclusión social y la reducción del consumo y la falta de desarrollo espiritual en que vivían hasta incluso las capas medias y la pequeña burguesía dominicanas. ¿Qué no sería así para los trabajadores asalariados urbanos y rurales? Peor aún, no justifican el control total de la población, la ausencia de libertad de tránsito y de asociación, la sevicia y la crueldad excesiva contra los opositores.

Contra esa realidad lucharon Minerva, Manolo y Minerva y toda la pléyade de militantes del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, el cual primero fue llamado Movimiento Clandestino 14 de Junio. Es extraño que una mente tan lucida como la de Vincho apoyara a Trujillo y luego siguiera tras los pasos de Balaguer, estuviera entre los intelectuales que apoyaron a Trujillo y luego Balaguer. ¿Por qué tenía que servirle no sólo al primero sino también al último (Balaguer)? No es fácil entenderlo, sobre todo por haber ocurrido lo que ocurrió en su familia, con las circunstancias de la desaparición de su padre, él que no le sirvió a Trujillo y probablemente nunca lo habría hecho si hubiese seguido viviendo y no hubiese desaparecido en los inicios de la dictadura.

Quien escribe este artículo puede recordar un hecho de cuando apenas tenía 7 años, lo cual le sirve para poder entender la dimensión del liderazgo político de Manuel Aurelio Tavárez Justo; pocos días antes de las elecciones de 1962 escuché decir a un militar activo del ejército (era un cabo o un sargento del Ejército Nacional) pronunciarse contra Viriato Fiallo y a favor de Manolo, él decía: “yo no sé cómo hay gente que dice va a votar por Viriato, para yo votar por Viriato voto por Manolo Tavárez Justo el presidente del 14 de Junio, que ese si es un hombre”, lo cual dijo en el escenario de 9 días de su madre o hermana o muerta. Independientemente del lenguaje sexista o machista de la época y más tratándose de un militar, hay que valorar en términos de conciencia social estábamos a la caída de Trujillo que ahora, retroceso que se lo debemos al triunfo de la contrarrevolución neotrujillista-balaguerista y al neoliberalismo; pero no podemos usar hoy día el lenguaje sexista y machista porque de Minerva Mirabal habría que decir que esa si era una mujer, aunque la dictadura no la dejara vivir. Esa mujer, según da cuenta Roberto Cassá en pequeño volumen, fue capaz de organizar un pequeño desfile de mujeres reclamando la libertad de los hombres presos del 14 de Junio, después que soltaron a las mujeres que habían sido encarceladas.

Manolo y Minerva eran dos líderes que se complementaban. Minerva fue una conspiradora impenitente, una mujer aguerrida. Da pena que la novela: Las Mirabal, escrita por Ramón Alberto Ferreras no se haya vuelto a reeditar y es difícil de encontrarla, porque en ella se da cuenta de cómo se fue forjando la conciencia social de Minerva. Tal vez si varios hombres y mujeres ilustres que le hubiesen servido al heredero de la tiranía, entre ellos Vincho, la historia no hubiese discurrido como ha ocurrido y el decurso de los hechos no fuera el mismo.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

