Vin Diesel filma escenas de “Fast9” en República Dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor estadounidense Vin Diesel, es otra de las celebridades y luminarias de Hollywood que arriba a suelo dominicano para filmar proyectos cinematográficos de gran envergadura, en este caso la película número nueve de la exitosa saga de “Rápido y Furioso”, con miras a estrenarse este verano.

Así lo confirmó el también cantante de 53 años, a través de su cuenta de Instagram, el pasado fin de semana, al escribir “Great week of filming with my Dominican crew (Gran semana de filmación con mi equipo dominicano). Gracias por todo mi gente. All love, always”, con una fotografía donde se le ve junto a grupo de técnicos, entre ellos, los cineastas Ernesto Alemany y Pedro Catrain.

No es de extrañarse que el productor y director de cine conozca algunas zonas del país gracias a constantes visitas a República Dominica, en esta ocasión estuvo ubicado en Cap Cana, al este de la isla, donde fueron rodadas las escenas del filme.

El pasado enero, Mark Sinclair Vincent, nombre de pila del actor, sostuvo una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader, en la provincia de Puerto Plata, donde también participaron senadora Ginette Bournigal; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Turismo, David Collado.

A pesar de que no trascendió el motivo del encuentro, se presume que el actor, el presidente, los funcionarios y algunos inversionistas que también se encontraban allí, habría abordado temas de proyectos en conjunto.

Vin Diesel se suma a los ac Jennifer López, quien desde hace algunas semanas se encuentra en el país filmando la comedia de acción “Shotgun Wedding”, y a Mark Walhberg quien recientemente estuvo en Monte Plata grabando escenas para su próxima película “Arthur The King”.