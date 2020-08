Viggo Mortensen volverá a trabajar con Lisandro Alonso en “Eureka”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El actor Viggo Mortensen, que ya trabajó con Lisandro Alonso en la película “Jauja” (2014), se pondrá de nuevo a las órdenes del cineasta argentino en la cinta “Eureka”, informó este martes la revista Variety.

Nacido en Estados Unidos, de origen danés y con fuertes lazos latinos tanto con Argentina como con España, Mortensen estará acompañado en el reparto de esta película muy internacional por la portuguesa Maria de Medeiros, la francesa Chiara Mastroianni, el iraní Rafi Pitts, el mexicano José María Yazpik y la danesa Viilbjørk Malling Agger.

Mortensen dará vida en “Eureka” a un padre que busca a su hija, que ha sido secuestrada por un bandido en 1870 en la frontera entre Estados Unidos y México.

Esta trama articulará la “Parte 1” de “Eureka”, una compleja cinta que en su “Parte 2” se trasladará a una reserva de nativos de la actualidad en Dakota del Sur (EE.UU.) mientras que la “Parte 4” girará en torno a una comunidad indígena en la Amazonia.

“Quiero comparar las tribus indígenas de Norte América con aquellos que viven en la Amazonia escapando de la modernidad con la esperanza de seguir manteniendo vivas sus ancestrales tradiciones”, dijo Alonso.

Mortensen ha sido candidato en tres ocasiones al Óscar a mejor actor por “Eastern Promises” (2007), “Captain Fantastic” (2016) y “Green Book” (2018), pero en ninguna de ellas se pudo hacer con la estatuilla.

El intérprete alcanzó la fama en todo el mundo por su papel de Aragorn en la triunfal saga sobre “The Lord of The Rings” que dirigió Peter Jackson.

Este año presentó “Falling” en el Festival de Cine de Sundance (EE.UU.), una cinta que supone su debut tras las cámaras como director.

Además, Mortensen recibirá el Premio Donostia en la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (España).

Y de cara al futuro, tiene previsto, entre otros proyectos, reunirse con Peter Farrelly (director de “Green Book”) en la adaptación del libro “The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War”.

