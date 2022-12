“Viernes negro”, la polémica batalla por “sacarle el jugo” a las tarjetas de crédito

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La fiesta del consumo, viernes negro o black friday como se le conoce al último viernes de noviembre genera cada año una polémica batalla por “sacarle el jugo” a las tarjetas de crédito.

La batalla de este día inicia con el desenfreno de las compras por el aprovechamiento de los descuentos que hacen los comercios y las tiendas en sus productos.

Pero, a pesar de que la gente en República Dominicana se ha ido adaptando poco a poco a la tradición norteamericana, siempre utilizan la fecha para “sacarle el jugo” a sus tarjetas de crédito, pero no como antes, sino que ahora se piensa más en comprar lo que realmente se necesita y no en todo lo que está en descuento, a diferencia de años anteriores.

La otra batalla nace cuando dichas compras son online, ya que ciertamente perjudican el comercio físico y aumentan las estafas.

Los estafadores siempre están buscando nuevas formas de estafar a los compradores online, pero durante la temporada de Black Friday aprovechan el gran volumen de compras para cazar algún que otro objetivo.

En concreto, los estafadores se dirigen a los consumidores intentando robar sus números de tarjeta de crédito, números de cuentas bancarias, números de teléfono, cuentas de redes sociales y direcciones de correo electrónico para cometer el delito.

Por último y no menos importante, está la inflación que refleja la economía, que al parecer no afecta el ‘’viernes negro’’ inclusive, en algunos países se extiende por varios días y le llaman ‘’semana negra’’.

SOBRE EL ORIGEN DEL VIERNES NEGRO

El ‘’Black Friday’’ o viernes negro es una actividad que se lleva a cabo después del día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre, como forma de bajar los precios de los productos y se originó en Estados Unidos.

Este día ahora es celebrado prácticamente en todo el mundo y ya está considerado como un frenético ritual del consumismo ya que las tiendas ofrecen enormes descuentos para atraer clientes, las páginas de internet se colapsan y baten récords de ventas.

Existen diversas teorías sobre el origen del Black Friday en Estados Unidos.

La primera que se difundió y que más tarde fue descartada afirmaba que este día tiene un origen esclavista y que los traficantes de esclavos negros bajaban sus precios el día de Acción de gracias de cara a la temporada de invierno.

Otra hipótesis es que el viernes 24 de septiembre de 1869, dos agentes de bolsa de Wall Street Jay Gould y Jim Fisk, intentaron acaparar todo el mercado del oro en sus manos sobornando a políticos pero tras fallar su plan lo llamaron como ‘’viernes negro’’.

Luego de esto, la expresión ‘’Black Friday’’ se usó nuevamente casi un siglo más tarde después de Acción de Gracias, a mediados de la década de 1950.

partir del 1966 se popularizó cuando apareció impreso por primera vez en la revista The American Philatelist pero el gran despegue como tal se lo dio el reconocido periódico americano The New York Times, el cual usó la expresión para referirse al problema de tráfico que se generó en la ciudad norteamericana a raíz de los descuentos del día posterior a Acción de Gracias.

