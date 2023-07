Viernes de quincena y sin lluvias; el sol brillará fuerte mientras tus bolsillos estarán mojados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronóstico para este viernes cielo brumoso y día caluroso en la tarde, sin embargo, no prevé lluvias significativas y en caso de ocurrir alguna estarían concentradas en sectores montañosos en forma de chubascos pasajeros.

Indicó que, entrada la noche, ve favorable a la realización de todo tipo de actividades recreativas o deportivas al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, Onamet explicó que las máximas siguen muy cálidas, con valores entre los 33 y 36 grados Celsius producto de la radiación solar y que estamos en época de verano.

Por lo que, recomendó no exponerse directamente a los rayos del sol por periodo prolongado sin protección solar entre las 11 a.m. a las 4 p.m. use ropa ligera preferiblemente de colores claros y tome suficientes líquidos agua y recordó que los niños y envejecientes son más susceptibles.

Onamet informó que durante la madrugada de este viernes se formó en aguas del Atlántico Norte Central la Tormenta Subtropical Don a 1,875 kilómetros al Oeste/suroeste de las Azores con vientos de 85 kph moviéndose al Norte a 9 kph. Por su posición y desplazamiento, este ciclón no ofrece peligro para la República Dominicana.

Condiciones del tiempo

Distrito Nacional: Cielo brumoso y temperatura calurosa.

Santo Domingo Este: Cielo brumoso y temperatura calurosa.

Santo Domingo Norte: Cielo brumoso y temperatura calurosa.

Santo Domingo Oeste: Cielo brumoso y temperatura calurosa.

El Gran Santo Domingo: Temperaturas máxima entre 33 °C y 36 °C y mínima entre 23 °C y 25 °C.

Para mañana sábado, Onamet pronostica cielo brumoso y sensación calurosa durante la tarde, pero prevé chubascos con posibles tronadas ampliamente aisladas, debido a los efectos locales sobre sectores de: Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, San Juan y Dajabón.

Mientras que la noche se presentará con incremento paulatino en la nubosidad y la humedad sobre las regiones Sureste y Nordeste por el acercamiento de una onda tropical por lo que prevemos las ocurrencias de chubascos y tronadas.

