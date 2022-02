“¿Vienes o Voy?” representará a República Dominicana en Festival de Cine de Málaga

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “¿Vienes o Voy?” es la película que representará este año a República Dominicana en el 25 aniversario del Festival de Cine de Málaga.

La española Davi Vega eligió el país para rodar su primer largometraje en coproducción con España y que irá al Festival de Málaga el próximo 20 de marzo.

El festival cuenta con una alfombra roja previa que tendrá lugar en Madrid el 3 de marzo, donde estará parte del elenco compuesto por Christian Meier, Jesús Olmedo, Kira Miró, Charytín Goico, Jorge Perugorría, Pastora Vega, José Guillermo Cortines, Jorge Sanz, Salva Reina, Sara Rivero, Boré Buika, Alejandra Alemany y, por supuesto, la creadora y protagonista de “¿Vienes o Voy?”, Davi Vega, quien irá vestida a todas las actividades del evento de la gran diseñadora dominicana Giannina Azar.

Davi ha reconocido en numerosas entrevistas que ama a República Dominicana: “Ya no es la tierra, ya no es la gente, ya no es la cultura… Es todo eso sumado a las oportunidades, al avance y la conciencia de los empresarios de este país que son sin duda un ejemplo a seguir para otros países”.

La guionista, productora de cine, actriz, músico y empresaria afincada en República Dominicana resalta a los empresarios destacados en su campo que apoyan a que el cine dominicano ponga su sello en el mundo, como los hermanos Samir y Héctor Rizek, Pedro Brache, Félix García, Guillermo León, Fernando Rosario, Agustín Lama, Luis Mejía, Fausto Pimentel, entre otros.

“Por ellos siento una gran admiración y agradecimiento por sus ganas de apoyar a que el cine dominicano siga creciendo; apostando por gravitar películas donde esté al frente una mujer. A que nosotras tengamos las mismas oportunidades que los hombres en un mundo como el cine; donde cada vez más, seamos más las mujeres productoras, guionistas, directoras… dándonos la oportunidad de ser también líderes en esta industria”.

Luego añade: “En esta última década, la evolución del cine en República Dominicana ha sido asombrosa. Pero no solo depende del crecimiento del talento, sino también de la ley de Cine de este país que es espectacular. Dicen que “la unión hace la fuerza”. Y en el fondo, hoy en día todos somos el resultado de una mezcla de culturas. Creo que una buena forma de ampliar el espectro de alcance de una película está en las coproducciones. Es una forma de que la película se pueda comercializar con mayor facilidad, aunque eso siempre es una lotería”.

Davi siente que la sociedad dominicana ha evolucionado mucho en temas culturales como el machismo.

“Dicen que el dominicano es machista, yo creo que eso ha quedado atrás. Decir que

éste es un país machista, creo que hoy en día es generalizar demasiado”, afirma la cineasta.

Sobre el tema abunda: “Incluso Santo Domingo, cuenta hoy con su primera alcaldesa, Carolina Mejía que hace un trabajo excelente. De tal palo tal

astilla (sonríe Davi), y es que tiene un padre a quien es imposible no admirar y sentir aprecio por él; por su cercanía con el pueblo y por ser para muchas cosas un

adelantado a su tiempo. El expresidente Hipólito Mejía apoya y defiende los derechos de la mujer. Al igual que el actual presidente Luis Abinader”.

Davi asume como un nuevo reto por ser la productora de un proyecto cinematográfico: “Era mi momento y aquí me dieron mi primera oportunidad. Y espero que sea la primera de muchas que vendrán”.

Le entusiasma su rol de productora porque “abarca a tanta gente, a tantos compañeros NO empleados, porque sin cada uno de ellos sería imposible hacer algo tan complejo como un largometraje, requiere como todo no solo de experiencia en este campo, porque todos los que nos dedicamos a esto hemos tenido que comenzar por una primera película, sino más que eso creo que es tener el instinto para saber lo que puede funcionar o no. Y eso te lo da la experiencia en la vida. Yo siempre digo que las buenas decisiones vienen de la experiencia, y la experiencia viene de las malas decisiones. Y yo he tomado muchísimas en mi vida”.

