(VIEDEO) Jorge Mera: Esta semana el PLD ha dado demostración de su grado de desesperación

El delegado político ante la Junta Central Electoral (@juntacentral), Orlando Jorge Mera (@orlandojorgemera), dijo este martes que Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), “ha dado demostraciones de su grado de desesperación”, tras ser cuestionado sobre el allanamiento realizado a inmuebles de Miguel Arturo López Florencio, alias Miky, esposo de la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amelia Pilarte. #Elnuevodiariord