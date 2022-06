(VIDEO) Evangélicos niegan retraso del Código Penal sea culpa suya; responsabilizan políticos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen, aclaró que no es culpa comunidad religiosa que hasta la fecha no se haya aprobado el nuevo Código Penal en la República Dominicana; más bien, aseguró que la responsabilidad recae sobre todos los partidos, porque muchos de sus políticos no han tenido la voluntad para hacerlo, debido a que “ahí hay cosas contempladas que no les convienen”.

“Cuando aquí se quiere una ley se aprueba de urgencia el mismo día, hemos tenido casos como el fideicomiso que se aprobó y muchos testificaron que ni leyeron el proyecto, porque la verdad es que cuando se quiere hacer algo aquí se aprueba inmediatamente”, emitió.

En una entrevista realizada por Jaime Rincón y Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Lacen puntualizó que si la República Dominicana tuviera más legisladores con visión de fe, el Código Penal ya habría sido aprobado.

“Debemos estar claros que cuando se legisla no se hace para un grupo, la comunidad evangélica ha dicho que el Estado no es para grupitos, sino para todos y que el presidente que tenemos no debe preocuparse por complacer grupos, ni religiosos, feministas, sino que debe cumplir lo que dice la Constitución”, externó.

(Ver).

El titular de CODUE subrayó que le causa asombro como los legisladores de manera frecuente someten proyectos a pesar de que violentan la Carta Magna.

Manifestó que con profeta de la paz ve con “mucha preocupación y pena” el comportamiento de los ciudadanos y en lo que se está convirtiendo la República Dominicana, tras enfatizar que muchos políticos cargan con la responsabilidad de este flagelo social, “porque han hecho alianzas con agendas internacionales”, con el objetivo de traer al territorio nacional costumbres de otras naciones”.

“Nosotros sí sabemos que hay agentes internacionales que han destruido sus países y eso ha tocado fondo en toda Latinoamérica y en todo el mundo y países como este con una economía frágil viven ofertándoles prestamos, facilitándoles compromisos, porque países como este viven atados y no pueden decirle que no la agenda que están visitándoles”, precisó.

Asimismo, puntualizó que el espiral de violencia existente en el mundo y reflejado en la República Dominicana, es fruto del deterioro moral que azota a las familias.

Dembow

El religioso externó su preocupación de la influencia de la música en la sociedad, tras asegurar que la mayoría de las canciones del dembow aportan contenido negativo y tiene mucho poder en la vida de las personas gracias a alcance de las redes sociales; sin embargo, agregó que dentro de este género todavía existe una esperanza porque algunos urbanos mantienen el respeto por los valores y sus letras no son nocivas.

“El dembow muchas veces lo que está es agitando y trayendo descomposición social, de manera que van en deterioro para una comunidad que va subiendo con muchos valores y muchos principios, nosotros vemos con preocupación”, externó.

Relacionado