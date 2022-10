(VIDIEO) ¿Nos dejaremos ganar? RD necesita 700 likes en YouTube para ganar una competencia educativa de Samsung

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El equipo de estudiantes del Liceo Científico Doctor Miguel Canela Lázaro, que representa a República Dominicana en la competencia tecnológica de Samsung, con una propuesta que evitaría la tala de 600 árboles al año, continúa solicitando el apoyo de todos los dominicanos, a través de su voto, dándole “like” al video de YouTube de su proyecto.

Los jóvenes explican que solo el video de YouTube de la propuesta de Ecuador les lleva ventaja por algunos 700 me gusta, y que tienen hasta hoy a las 11 de la noche para votar, dándole “me gusta” al video de YouTube del proyecto de República Dominicana.

En esta categoría del concurso, los jóvenes necesitan que el video de presentación de su proyecto, publicado en el canal de YouTube de “Solve for Tomorrow_la”, alcance el mayor número de vistas y Like (me gusta).

Este es enlace de YouTube https://youtu.be/AlpOQRMhP2o

Se recuerda que, cada año, República Dominicana recibe más de 2 millones de estudiantes en primaria y secundaria, y se requieren 10 documentos físicos para el registro de cada estudiante, lo que genera una producción anual de 36 toneladas de papel. Se necesitan 17 árboles para producir una tonelada de papel, es decir, que cada año nuestro país consume más de 600 árboles solo para el registro de estudiantes.

La solución tecnológica que propone el equipo de estudiantes del Liceo Científico Doctor Miguel Canela Lázaro, lleva por nombre “CriptoDoc” y funciona digitalizando documentos físicos, firma manuscrita y firma electrónica.

Los jóvenes presentan su propuesta en el “Solve for Tomorrow”, una de las competencias tecnológicas más importantes de Iberoamérica, realizada por Samsung, donde actualmente concursan 8 países.

Relacionado