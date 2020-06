(VIDEO)Trasladan presos supuestamente maltrataban compañeros en cárcel de SPM

View this post on Instagram

Tras la visita este sábado del doctor Cruz Jiminián a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, fue trasladado el “probot” que maltrataba a los presos. El caso salió a relucir tras denuncia de varios familiares de los internos de ese centro penitenciario. #elnuevodiariord