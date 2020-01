(VIDEO)Talibanes se atribuyen derribo de avión de inteligencia de EEUU en Afganistán

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, KABUL- (EFE).- Los talibanes se atribuyeron el derribo este lunes de un avión estadounidense que hacía labores de inteligencia en el este de Afganistán, matando a todas las personas a bordo, y aunque las fuerzas de Estados Unidos reconocieron más tarde el siniestro, se desvincularon de la versión del ataque. El avión se estrelló a primera hora de la tarde en un área controlada por los talibanes en la provincia de Ghazni. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord