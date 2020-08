(VIDEOS)Se entrega a las autoridades joven que lanzó café a empleada estación de combustibles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Se entregó a las autoridades en la mañana de este lunes el joven Jaziel Morel Tejada, quien lanzó café caliente a una empleada de una estación de combustibles, hecho que fue captado por una cámara de seguridad y que se hizo viral en redes sociales.

El abogado de Morel, Rafael Ariza, sostuvo a su llegada a la Fiscalía del Distrito Nacional que “ahora lo van a procesar, le van a imponer la sanción que proporcionalmente le corresponde, según la ley”.

Al ser preguntado sobre la sanción que le corresponde al joven, su abogado indicó que “eso tiene que ver con el certificado médico (de Raysa Vásquez); esa muchacha continuó trabajando todos los días. Si no tienes imposibilidad de ir a trabajar y las heridas son curables de una a dos semanas, la pena es de tipo de juzgado de paz, o sea, es de uno a seis meses, esa es la prisión”.

“Ahora, si tuvo una lesión mayor, pues puede tener hasta un año, pero ese es el máximo”, indicó.

Ante las declaraciones del abogado Félix Portes, quien representa a Vásquez, de que Morel podría ser acusado de violencia de género y robo simple, Ariza sostuvo que “cuando él explique cuál es la relación de pareja que tenían ellos, puede hablar de violencia de género”.

Agregó que “¿usted se va a robar dos cafés?, de 100 pesos ¿Cuándo eso es un robo? ¿Dónde es un robo?”, al tiempo que sostuvo que es el dueño de la estación de combustible quien debe querrellarse.

Ariza indicó que el hecho ocurrió tras una discusión entre ambos y que “la muchacha lo insultó, le dijo una serie de cosas, saben que el video no tiene audio, entonces uno lo que ve es la reacción, no lo que generó esa acción, pero no se está justificando, está hecho y se está presentando por eso”.