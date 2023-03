(VIDEO)¿Sabías que una persona es capaz de leer y comprender un texto de 200 páginas en 20 minutos?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Existen diferentes métodos con los que una persona podrá ser capaz de entrenar su cerebro para lograr comprender un texto de 200 o 300 páginas en aproximadamente 20 minutos.

Según el colombiano Mario Grisales, director de una academia de lectura sináptica, el común de las personas no realizan una lectura rápida de los textos porque desde muy temprana edad se les enseña a leer de izquierda a derecha y palabra por palabra, sin embargo, eso no quiere decir que no pueda lograrlo.

“Resulta que nosotros tenemos 160 grados de visualización, es decir, podríamos con solo una mirada captar el renglón completo y llevarlo al cerebro, pero nos enseñaron a recibir información lenta; nuestro cerebro es una computadora, tiene 100 mil millones de neuronas, o sea, que tenemos la capacidad y debemos aprovecharla”, sostuvo.

Grisales fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Iván López, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

Aseguró que una persona puede ser capaz de aprovechar todas sus habilidades lectoras, velocidad, compresión, retención, memoria, análisis y síntesis, si logra entrenar sus dos hemisferios del cerebro con gimnasia cerebral.

Puntualizó que al principio puede llegar a costar la gimnasia cerebral, pero con ella se podrán activar los dos hemisferios del cerebro del ser humano para conseguir un máximo grado de comprensión y en el menor tiempo posible, y esto se percibirá también en su nivel de respuesta y toma de decisiones.

“Eso es lo que hace nuestro programa, utilizar los dos hemisferios cerebrales, que la persona utilice la lógica que está en nuestro hemisferio izquierdo y la creatividad que está en nuestro hemisferio derecho, cuando leemos de esta manera sentimos la lectura como si estuviéramos viendo una película”, expuso.

También explicó que hay otros ejercicios que se utilizan para lograr una lectura rápida y son los neurovisuales, con los que se enseña a la persona a leer de forma vertical y no de la forma en la que la mayoría estaría acostumbrada, de izquierda a derecha.

Relacionado