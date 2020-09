VIDEOS: Yankees aplastan a Azulejos con tres jonrones de Kyle Higashioka

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.– Kyle Higashioka bateó tres cuadrangulares, la mayor cifra en su carrera, DJ LeMahieu añadió otro par de bambinazos y los renacientes Yanquis de Nueva York consiguieron siete jonrones, su cantidad más alta de esta temporada, para vapulear 13-2 a los Azulejos de Toronto el miércoles.

La crónica de la agencia AP indica que como parte de otro espectáculo aéreo en el Bronx, Luke Voit impulsó tres carreras mediante su 19no cuadrangular de la temporada, la mayor cantidad de las Grandes Ligas, y Clint Frazier agregó un jonrón solitario, en el séptimo triunfo consecutivo de los Yanquis, tras una racha terrible con foja de 5-15.

Nueva York tiene juego y medio de ventaja sobre Toronto en la segunda posición del Este de la Liga Americana. Los dos primeros puestos tienen asegurado su lugar en la postemporada que inicia en menos de dos semanas.

Three home runs in one game for…..

Kyle Higashioka! pic.twitter.com/x0gu5Ew41x

— Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) September 17, 2020