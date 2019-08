(VIDEOS) Supuestos miembros familia Rosario realizan manifestación en sucursal Banco de Reservas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Presuntos miembros de la familia Rosario acudieron en la tarde este lunes a la sucursal del Banco de Reservas de la avenida San Martín, con el objetivo de reclamar herencia millonaria que alegadamente les corresponde.

De acuerdo al abogado Félix Portes, la sucursal se vio en la necesidad de cerrar sus puertas por la manifestación.

“Debido a que las autoridades no han querido someter a los estafadores y mentirosos que han creado la novela herencia Rosario, hoy una turba de la familia Rosario invadió la oficina Banreservas de la San Martín y esta se vio en la necesidad de cerrar sus puertas…”, manifestó el jurista en su cuenta de Twitter.

Más temprano un disturbio se registró en las inmediaciones del Palacio Nacional entre miembros de esa supuesta familia y agentes de la Policía.

Los manifestantes han pedido la intervención del presidente de la República, Danilo Medina, a fin de que se concrete la distribución de la presunta herencia, de unos 13 trillones de euros.

Debido a que las autoridades no han querido someter a los estafadores y mentirosos que han creado la novela HERENCIA ROSARIO, hoy una turba de la familia Rosario invadió la oficina @BanreservasRD de la San Martín y esta se vio en la necesidad de cerrar sus puertas… pic.twitter.com/RNmsdMwRai

Decenas de víctimas de la ESTAFA HERENCIA ROSARIO acuden ciegamente con el cerebro apagado y en turba a la oficina del @BanreservasRD de la San Martín a reclamar una herencia que NO EXISTE, QUE NO HA PAGADO IMPUESTOS SUCESORALES Y QUE NO TIENEN DOCUMENTOS DE SU EXISTENCIA. pic.twitter.com/5RhVglQXWp

