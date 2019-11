(VIDEOS) “Sobre la mesa” préstamo 90 millones dólares por interés-conflicto PLD-LFP y PRD en Cámara de Diputados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los tres bloques mayoritarios en la Cámara de Diputados se negaron este martes aprobar un contrato de préstamo de 90 millones de dólares, por diferencias y conflictos políticos internos del Partido de la Liberación Dominicano (PLD), con sus aliados, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y por la oposición al gobierno que hoy mostraron los legisladores de La Fuerza del Pueblo en la cámara baja.

El contrato de préstamo dirigido para el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, “se “cayó” porque el principal aliado del bloque danilista, los 14 diputados del PRD, no votaron.

Tampoco voto el bloque de diputados que siguen a Leonel Fernández, quienes en su turno de motivación, presidido por Juan Carlos Quiñones, criticaron la actual gestión del ministro de Turismo, Francisco Javier García, lo que provocó que la diputada Isabel De la Cruz reclamara a Quiñones por sus cuestionamientos.

Esto originó un dimes y diretes que terminó aplazando la sesión y frustrando la aprobación del préstamo.

El incidente

“Honorable no tiene la palabra, honorable, honorable no tiene la palabra”, insistía Radhamés Camacho, mientras Levis Suriel trataba de calmar a Juan Carlos Quiñones quien enojado rompió en pedazos su laptop reiterando “yo tengo la palabra co…”

“Ella fue la que me vino a irrespetar, yo tengo la palabra co.. el que tiene casa de cristal que no tire piedra para arriba, yo no le estoy faltando el respeto, ella fue la que me vino a provocar, yo tengo la palabra”, mientras la diputada Jhojanny Guzmán vociferaba “cojan ahora”.

Leonelistas: “No vamos a votar por ningún préstamo”

De acuerdo a Marcos Cross, la diputada De la Cruz “se sintió afectada, se paró de su asiento y fue donde estaba Quiñones a reclamarle porque atacaba al ministro de Turismo”.

Cross informó que el bloque de diputados que sigue a Leonel Fernández “no va a votar por ningún préstamo como que se presente ahí, a menos que sean prestamos que sean complemento del Presupuesto del Estado”.

PRD: “Nos están dejando fuera en la alianza”

Radhamés González, vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sostuvo a El Nuevo Diario que “la posición de este bloque es que nosotros somos representantes del pueblo, pero también dirigentes políticos, y la situación política por la que está atravesando el bloque de diputados del PRD, no nos permite coincidir con el partido de Gobierno”.

Significó que “hay aliados, y coincidencias, pero en la situación que estamos atravesando, en la que una buena parte de los diputados de nosotros están fuera de la boleta, y el PLD se hace el loco, y nos dicen que se está arreglando y nada”.

Reveló que “cinco de los 14 legisladores que integran el bloque quedaron fuera de la boleta, especialmente los diputados más preocupado por los asuntos del Presidente de la República; hoy no podíamos coincidir”.

“La línea del PRM era no votar en el caso del préstamo de los 90 millones de dólares”, dijo Francisco Paulino hablando en nombre del PRM. Afirmó que hubo un primer préstamo de 30 millones “remodelaciones de antigüedades en esa zona que sin aprobación de nadie, se dedicaron a otras actividades, como la Cueva de San Francisco, la cual está de nuevo en el Presupuesto”.

“Este empréstito, incluye el Mercado Modelo, éste no se puede intervenir, sino se toca su entorno, en el cual esta el pequeño Haití; parece que la unidad ejecutora que estará a cargo del Ministerio de Turismo no le quiere darle participación al Ayuntamiento de la Capital, y por eso el préstamo tiene una debilidad, consiste en que la ejecución solo estará a cargo de Turismo, y no del Ayuntamiento, y esa es la demanda de esta bancada”, explicó el legislador del PRM.

El vicevocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, afirmó que el presidente de la Cámara de Diputados, “tendrá que emplearse muy a fondo para poder pasar en el hemiciclo el contrato de préstamo de los 90 millones de dólares”.

El “voten, Voten” del presidente de la Cámara de Diputados no fueron suficientes para mantener el orden y pasar el préstamo, obligando a Radhamés Camacho a suspender la sesión, hasta el próximo martes y dejar “sobre la mesa” los 90 millones de dólares”.

Los ataques verbales fueron escenificados por Juan Carlos Quiñones, Isabel de la Cruz, Johanny Guzmán, Altagracia González, Marcos Cross,entre otros.

Mientras el vocero del bloque del PLD, Gustavo Sánchez, dijo al hemiciclo que el préstamo se quedaba sobre la mesa hasta que se reconozca las bondades de dicho préstamo”.

