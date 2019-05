VIDEOS: Senadores llaman a la unidad interna PLD

Julio César Valentin dice hay que esperar para modificación constitucional

El senador de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, representante de Santiago de los Caballeros, Julio César Valentín Jiminian, dijo se debe esperar reunión del Comité Político para hablar de modificación constitucional . #elnuevodiariord

Posted by El Nuevo Diario on Wednesday, May 29, 2019