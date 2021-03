(VIDEOS) Senadores favorecen que Defensor del Pueblo sea de militancia política

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Todo el que baile bachata, merengue o bolero, es político. Lo que tiene es que ser serio”, fue la puntualización inicial que expresó la senadora Ginnette Bournigal para referirse a los arraigos políticos que tienen dos de los candidatos a ser Defensor del Pueblo.

La senadora perremeísta restó importancia a los arraigos políticos que pudieran tener Fidel Santana y Henry Merán, y subrayó que, desde su punto de vista, el Defensor del Pueblo “sólo debe hacer las cosas de manera correcta” sin importar sus afiliaciones partidarias.

“Ese argumento de que no debe ser político no es válido. Lo que tiene es que no dejarse llevar de ‘mensajitos’ que vengan de arriba y hacer las cosas bien”, subrayó la senadora de Puerto Plata.

Asimismo, el senador Bautista Rojas Gómez coincidió con Bournigal al decir que la militancia política del Defensor del Pueblo no influye en su trabajo como servidor público.

El senador de la Fuerza del Pueblo explicó que la ley 19-01, del Defensor del Pueblo, establece que, al momento de llegar al cargo, el funcionario no debe ser militante político activo, pero sí puede simpatizar por algún partido.

“Si fuera así, en República Dominicana absolutamente nadie va a ser nada porque todos, de una manera u otra, somos políticos. Los vínculos políticos no deben descartar a nadie para desempeñar una función”, enfatizó Rojas Gómez.

Para el senador de la provincia Hermanas Mirabal, la militancia activa se debe abandonar una vez el funcionario se posicione en el cargo, pero favoreció que el servidor pudiera tener algún arraigo partidario.

No obstante, a estos argumentos, el senador Ramón Rogelio Genao habló en contraste a estas expresiones de sus homólogos y deploró que dos de los posicionados para ser Defensor del Pueblo sean políticos.

En ese sentido, el senador por La Vega dijo que “ahí hay un problema” al referirse a Santana y Merán, quienes encabezan la terna elaborada y autorizada por la Cámara de Diputados.

“Este Congreso es la fábrica de leyes y la ley que estableció el Defensor del Pueblo fue votada por disputados y senadores. Ellos, en el artículo 11, escribieron que no puede ser militante activo político. Entonces ahí está el fallo”, adujo el senador reformista.

Estos tres senadores hicieron referencia a este tema porque la Cámara Alta tiene en sus manos las ternas para analizar y evaluar al nuevo Defensor del Pueblo. Dos de los más cercanos al puesto, Merán y Santana, fueron diputados y han mostrado su simpatía por militancias políticas dominicanas.