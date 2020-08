(VIDEOS) Senadores expresan posturas sobre disputa segunda plaza del Senado en CNM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Senadores de Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano, expresaron este jueves sus posturas ante la disputa por la segunda plaza del Senado en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El senador Franklin Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo, al defender el derecho de esa organización, sostuvo que el bloque de ese partido “tiene ocho senadores y el bloque de ese viejo partido (el PLD) tiene cuatro”.

“Estamos dispuestos a que se congele el infierno si ellos quieren, pero no hay posibilidad ninguna de que la representatividad del Consejo Nacional de la Magistratura no le pertenezca a la Fuerza del Pueblo, no pueden decir otra cosa”, indicó Rodríguez.

De su lado, el vocero del PLD en el Senado, Iván Lorenzo manifestó que la Fuerza del Pueblo “no puede ser la segunda fuerza política porque fue aliado del Partido Revolucionario Moderno, al igual que lo fue el Partido Reformista Social Cristiano. El PRM fue el centro del clúster que agrupaba todas esas candidaturas”.

Lorenzo, representante de Elías Piña, sostuvo que el Partido Reformista Social Cristiano y el partido fundado por el expresidente Leonel Fernández fueron aliados en 23 provincias en los comicios pasados.

“El espíritu del constituyente lo que quiere es que, a la hora de elegir las altas cortes, haya una representación de las mayorías, y las mayorías las da el pueblo dominicano que es el soberano”, indicó, al tiempo que sostuvo que el PLD no tiene ni que discutir por la plaza.

En tanto que el legislador por la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, aclaró este jueves que “el segundo miembro del Senado en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), corresponde a la segunda mayoría compuesta por un partido o bloque de partidos”, según lo establece la Constitución y la ley orgánica del Consejo Nacional la Magistratura número 138-11.

Agregó que en esa parte “no hay interpretaciones” y que la segunda plaza corresponde a la Fuerza del Pueblo, puesto que tiene ocho senadores, al tiempo que dijo que el PRM tiene un miembro del Senado en el Consejo, que es el presidente de la cámara alta, Eduardo Estrella, por lo que no cree que esa organización política “retuerza eso”.

Ramón Rogelio Genao: PRSC y PLD son dos segundas mayorías para optar por puesto en CNM

El senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, sostuvo este jueves que en el Senado de la República hay dos segundas mayorías para optar por un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El también secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dijo que una mayoría la integran los seis senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la otra segunda mayoría la conforman los senadores electos en la boleta del PRSC, que también son seis.