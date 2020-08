(VIDEOS) Se registran torrenciales lluvias en República Dominicana por tormenta Laura

View this post on Instagram

La tormenta tropical Laura continúa este domingo provocando torrenciales lluvias en la República Dominicana, donde ha afectado los servicios de agua y electricidad en numerosos sectores. El centro de Laura tocó tierra anoche próximo a la provincia de San Pedro de Macorís y se espera que abandone la República Dominicana en horas de la tarde de este domingo. No obstante, las lluvias seguirán afectado, específicamente, hacia la parte sur, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD #TormentaLaura