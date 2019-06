(VIDEOS) Se filtran imágenes de Neymar junto a modelo en hotel de París

View this post on Instagram

Circula en las redes un video en el que se ve al futbolista brasileño Neymar junto a la modelo Najila Trindade Mendes de Souza, quien lo acusa de violación, mostrarse muy cariñosa dentro del cuarto de un hotel, y al pasar varios segundos esta se muestra agresiva llegando a golpear al jugador. #elnuevodiariord