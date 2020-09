VIDEOS: Santana y Ramírez conectan H4 e Indios se imponen para acercarse a playoffs

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.– El jonrón de dos carreras de Carlos Santana rompió un empate y José Ramírez también se voló la barda para que los Indios de Cleveland se coloquen más cerca de acceder a la postemporada con una victoria este lunes por 7-4 sobre los Medias Blancas de Chicago.

Los Indios redujeron su número mágico a uno y podrían conseguir uno de los ocho boletos a la postemporada si Seattle pierde contra Houston más tarde.

La crónica de AP indica que Cleveland también mejoró a una foja de 5-2 esta temporada contra los Medias Blancas, que están a punto de conseguir su primer título de la División Central de la Liga Americana desde 2008. Es posible que los rivales se vuelvan a enfrentar la próxima semana en los playoffs dependiendo de cómo se desarrollen los últimos días de la temporada regular.

Luego de que los Medias Blancas anotaron cuatro veces en la quinta entrada contra Aaron Civale (4-5), el dominicano Santana llegó al plato en la parte baja del capítulo con un promedio de bateo de apenas .189 luego de poncharse en sus dos turnos al bate anteriores.

Con el dominicano Ramírez en primera luego de que recibió un pasaporte con un out en la pizarra, Santana llevó un lanzamiento ante Jace Fry (0-1) con la cuenta a 2-1 al muro del jardín izquierdo y hacia las butacas vacías para poner el marcador 6-4.

