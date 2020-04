(VIDEOS) Prohibiciones de Semana Santa no aplican para comerciantes, transportistas y productores

View this post on Instagram

"De cara a la Semana Santa, la prohibición de realizar desplazamientos al interior del país se aplica únicamente a los ciudadanos particulares que, por costumbre, se hubieran desplazado por motivos familiares, turísticos o de recreo", aclaró el ministro de la Presidencia(@presidenciard ) Gustavo Montalvo, durante la declaración a prensa y ciudadanos de este lunes.