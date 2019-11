(VIDEOS) Miguel Vargas desmiente inscripción Lucía Medina como candidata a senadora por PRD

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado (@miguelvargasm), desmintió este martes que la diputada Lucía Medina sea inscrita a senadora por esa organización política, como se rumoraba. Vargas Maldonado sostuvo que la Ley de Partido Políticos es igual para todos. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do