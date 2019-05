(VIDEOS) Meteorito ilumina por completo el cielo de Australia

EL NUEVO DIARIO, AUSTRALIA.- Los habitantes del sur de Australia quedaron boquiabiertos en momentos que una intensa luz iluminó por completo el cielo en horas de la madrugada de este miércoles, luego de que un objeto ingresara a la tierra y se quemara en la atmósfera de la Tierra.

Expertos que estudian los fenómenos del espacio indicaron que todo se debió a la entrada de un meteorito que se quemó en su ingreso a la atmósfera, por lo cual indicaron a la población que mantengan la calma ya que no se trata de nada fuera de lo normal.

Las imágenes del suceso quedaron captadas en las cámaras de seguridad de viviendas y autos que transitaban al momento de producirse la novedosa escena.

CAUGHT ON CAMERA: A bright flare of light, believed to be a meteor, was seen streaking across the sky in Adelaide, Australia, shortly before midnight on Tuesday night. >> https://t.co/MjGEGjy35G pic.twitter.com/Hp0Gh534cs

— KCTV5 News (@KCTV5) May 22, 2019