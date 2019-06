(VIDEOS) Mariano Rivera vuelve al Yankee Stadium y dispara cuadrangular

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El panameño Mariano Rivera estuvo de regreso en el Bronx la tarde de este domingo y conectó un cuadrangular de piernas dentro del parque durante la celebración anual del Old Timer’s Day junto a las otras grandes leyendas que en algún momento vistieron el emblemático uniforme a rayas de los Yankees.

El cerrador, quien ganó cinco Series Mundiales con los Yankees a lo largo de un carrera de 19 temporadas dentro de las Grandes Ligas, se lució al disparar un jonrón de pequeñas ligas dentro del parque.

Mariano Rivera tiene más de seis años retirado de la lomita y todavía tiene el dominio total del lanzamiento con el que salvó 652 juegos para convertirse en un inmortal del Salón de la Fama.

Fuente:Lasmayores.com

Sandman's still got it.

Mariano Rivera takes the mound & delivers his signature cutter! 🐐 pic.twitter.com/MEM2nM1rnA

— YES Network (@YESNetwork) June 23, 2019