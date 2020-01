(VIDEOS) La Fuerza del Pueblo realiza Congreso Extraordinario

View this post on Instagram

NACIONALES La Fuerza del Pueblo realiza Congreso Extraordinario EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fuerza del Pueblo (@lafuerzadelpueblolp2020 ) celebra este domingo su Congreso Extraordinario para modificar los estatutos de esa organización. En el evento están inscritas y activas 253 personas, quienes participarán como delegados. Entre los puntos a tratar están la aprobación de resoluciones emanadas del Congreso. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord