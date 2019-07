(VIDEOS) Juego de Futuras Estrellas termina empatado 2-2; Sam Huff fue el MVP

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- El receptor prospecto de Texas Sam Huff sacudió un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada y la Liga Americana rescató un empate ayer de 2-2 con la Liga Nacional en un Juego de Estrellas del Futuro que prometió ser distinto y cumplió con las expectativas.

El cuadrangular de Huff ante Ben Bowden, de Colorado, llevó el juego a la octava entrada, con el cual consiguió quedarse con el premio del Jugador Más Valioso. Este año se le realizaron cambios al formato del evento, se redujo el número de innings de nueve a siete.

Ambos equipos iniciaron su turno al bat del octavo inning con un corredor en segunda, el mismo sistema de desempate que se utiliza en Ligas Menores. Pero ninguno pudo llevar una carrera al plato, y la 21era edición de las principales promesas del béisbol terminó sin un ganador.

.@Rangers prospect Sam Huff with a CLUTCH game-tying 2-run HR in the bottom of the 7th! #FuturesGame pic.twitter.com/Q3ecTFt3fD

— MLB Network (@MLBNetwork) July 8, 2019