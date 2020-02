(VIDEOS) Jóvenes exigen en Santiago “rescate de la democracia” tras suspensión de elecciones

View this post on Instagram

elecciones Un grupo de jóvenes residentes en Santiago se manifestaron este martes frente al monumento de esa ciudad para exigir a las autoridades una investigación exhaustiva, tras la suspensión de las elecciones municipales por parte de la Junta Central Electoral (@juntacentral ), el pasado domingo, por presunto fallo en los equipos técnicos. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord #RDdecide2020